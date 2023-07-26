Города, в которых мы живем

Урбанизация по-прежнему остается одним из главных мировых трендов XXI века и требует к себе самого пристального внимания. По сути, от того, как именно будут развиваться города, зависит будущее стран и обществ, а также решение многих проблем, имеющих глобальное значение.

Дело в том, что в городах не просто проживает большая часть жителей Земли. Города обеспечивают около 60% глобального ВВП. Города же являются лидерами по потреблению энергии (60–80%) и по выбросам СО2 в атмосферу (около 75%). Города наиболее уязвимы перед последствиями изменения климата и другими глобальными угрозами, но они же могут внести существенный вклад в борьбу с ними. Высокая концентрация населения в городах критически усугубляет проблемы неравенства, безопасности, доступа к общественным и экономическим благам.

Казахстан также сталкивается со всеми вызовами и угрозами урбанизации. В нашей стране доля городского населения уже насчитывает более 60%, и цифра эта будет только расти.

По оценкам ООН, в ближайшие десятилетия 95% урбанизации в принципе будут приходиться именно на развивающиеся страны. Поэтому вопрос о том, как сделать города устойчивыми, безопасными, открытыми, удобными для жизни, способствующими экономическому росту и даже формированию нового качества нации, – это воп­рос не какого-то абстрактного будущего, а проблема, решение которой должно было начаться, как говорится, еще вчера.

Болезни роста

В Целях устойчивого развития, глобальной повестке ООН до 2030 года развитию городов посвящена отдельная ЦУР: она идет под номером 11 и сформулирована следующим образом: «Устойчивые города и населенные пункты». В понятие устойчивости здесь входит не только экологический аспект. Устойчивой должна быть также экономика и инфраструктура городов, они должны быть безопасными и удобными для людей, обеспечивать равный доступ к благам урбанизации для всех. Они должны способствовать развитию людей и обществ, сохранению культурного наследия и так далее.

Короче говоря, развитие населенных пунктов должно решать проблемы живущих там людей, а не создавать новые. Города должны быть драйверами развития стран и обществ, а не источником «головной боли».

То, что вопросы устойчивого развития городов стали одной из ключевых тем глобальной повестки дня, более чем оправдано. По подсчетам экспертов, уже с 2007 года именно в городах проживает более половины населения планеты. И к середине века, по оценкам ООН, эта цифра вырастет почти до 70%. При этом территории городов занимают менее 5% земной суши.

Стремительная урбанизация очевидно несет в себе большие риски, к которым многие страны оказались не готовы. «Болезни роста» у всех городов, в принципе, схожи: проблемы с жильем, хаотичный рост, перегруженность инфраструктуры (как транспорт­ной, так и инженерной, социальной), ухудшение качества воздуха и так далее.

Многие из этих проблем знакомы и городам Казахстана. Взять хотя бы Астану, которая, даже будучи совершенно новым и сравнительно небольшим городом, в полной мере столкнулась с вызовами урбанизации: непродуманная и некачественная застройка, перебои с водоснабжением, смог, пробки, проблемы с экологией, нехватка школ, неразвитость общественных пространств, неравномерность в развитии различных районов города...

Нагрузка на все городские систе­мы будет только возрастать, причем еще более быстрыми темпами, чем раньше. Вспомним: 25 лет назад в казахстанской столице насчитывалось немногим более 326 тыс. жителей. Уже в 2016 году город официально стал миллионником. Прогнозы, сделанные до пандемии, говорили о том, что рубеж в 2 млн жителей Астана преодолеет к середине XXI века, а вот согласно свежим оценкам сроки достижения такой численности населения сместились к 2030 году (на 20 лет раньше!).

Если не принимать системные и решительные меры для устранения уже имеющихся проблем и дисбалансов, а также не уделять должного внимания планированию развития столицы, то вряд ли получится сделать Астану устойчивым и комфортным для жизни городом. При этом важно понимать, что принципы устойчивости в градостроительстве – это не очередная «модная тема», а критически важные для любого государства вещи.

Непродуманность городского планирования (или его отсутствие вовсе) приводит к возникновению трущоб и наблагополучных районов, способствует усилению неравенства, снижению уровня безопасности, экономического и социального развития. Все эти факторы напрямую влияют на городских жителей, а учитывая то, что их становится все больше и больше, это напрямую влияет на нацию и, соответственно, страну в целом. Низкое качество жизни формирует негативное отношение людей к своему месту обитания (не только городу, но и стране), провоцирует социальный нигилизм и снижение доверия к власти. О росте креативной и деловой активности в таких условиях также говорить довольно сложно.

Можно провести аналогию. Вряд ли кому-то понравится жить в квартире, в которой в половине комнат нет освещения, во второй половине – нет электрических розеток, в прихожей негде оставить снятую обувь, место для отдыха не предусмотрено в принципе, к холодильнику нужно идти через три соседских коридора, а к лифту – на другой конец здания. В которой питьевое водоснабжение не успели провести, но ванная комната превращается в зловонный пруд каждый раз, когда кто-то в доме спустил воду в унитазе. А еще всегда есть шанс, что у вас на балконе начнутся работы по строительству еще одних апартаментов.

Жить в городе, спланированном похожим образом, тоже удовольствия мало.

«Главным показателем успешности мегаполисов, на мой взгляд, должно выступать качество жизни их жителей», – такое заявление сделал Президент Касым-Жомарт Токаев на форуме, посвященном 25-летию Астаны.

С этим тезисом сложно не согласиться, и вряд ли имеет смысл долго объяснять, почему человекоцентричность в урбанистике так важна: города – это люди, и как чувствуют себя люди, так будет чувствовать себя и город.

Пространство для людей

Однако что именно имеется в виду, когда речь идет о «дружелюбной» городской среде? Урбанистика как наука о планировании развития городов существует уже больше века, и за это время тенденции в градостроительстве менялись не раз, влияние на них оказывали технологический прогресс, цифровизация, социальные тренды, глобальные вызовы, даже идеологии.

Сегодня, пожалуй, ключевым трендом является как раз таки устойчивость. В контексте урбанистики это означает создание городов, которые способствуют сохранению окружающей среды, обеспечивают экономическое процветание, высокое качество жизни и безопасность всех жителей – на поколения вперед.

Несколько лет назад ОЭСР был опубликован обзор городской политики в Казахстане, в котором, в том числе, указывалось на имеющиеся проблемы урбанизации. В частности, отмечались такие, как рост уровня автомобилизации, упадок городского общественного транспорта, пробки; низкая удовлетворенность горожан жилищными условиями; устаревшая коммунальная инфраструктура; загрязнение воздуха. Несмотря на то что в последние годы для решения этих вопросов принимаются соответствующие меры, указанные проблемы по-прежнему остаются весьма актуальными.

Вместе с тем в уже упомянутой ЦУР № 11 одна из задач – к 2030 году обеспечить всем возможность пользоваться безопас­ными, недорогими, доступными и экологически устойчивыми транспортными системами на основе повышения безопасности дорожного движения, в частнос­ти, расширения использования общественного транспорта.

Собственно, одной из важных современных тенденций в градостроительстве становится созда­ние такой среды, которая не будет требовать от человека частого пользования личным автомобилем. Сейчас в городах Казахстана они превалируют как главное средство передвижения, что очевидным образом влияет на остроту таких проблем, как пробки, парковки, ухудшение качества воздуха, безопасность.

Создавать среду, в которой горожане смогут безболезненно отказаться от личных авто, нужно на нескольких уровнях. В первую очередь совершенствовать систему общественного транспорта и делать дорожную инфраструктуру удобной для пешеходов (этим даже новая и современная Астана пока похвастаться не может). Кроме того, развитие и благоустройство городских районов должно идти таким образом, чтобы все необходимое для человека в повседневной жизни было на расстоянии небольшой пешей прогулки: магазины, детсады, школы, медучреждения, рекреационные зоны и так далее.

Низкую удовлетворенность горожан своими жилищными условиями авторы обзора ОЭСР в большей мере связывают с экономической недоступностью «квадратных метров» для значительной части населения, качеством строительства, проблемами с коммунальной инфраструктурой.

Вместе с тем сюда же можно смело добавлять и такие факторы, как недостаток социальной инфраструктуры, точечная застройка, отсутствие общественных пространств, низкая доступность городской среды для людей с ограниченными возможностями, даже эстетическая непривлекательность улиц, дворов и зданий...

Все это существенно влияет на качество жизни человека в городе. «Жертвы» точечной застройки, например, прекрасно знают, что сложно наслаждаться пребыванием в своей собственной квартире, когда за окном два-три года подряд семь дней в неделю идет забивка свай и прочая в высшей степени шумная строительная активность. И это еще очень повезет, если при строительстве нового жилого комп­лекса предусмотрели нагрузку на инфраструктуру района, чтобы не множить печали, связанные с дефицитом воды, парковочных пространств, мест в детских садах и школах.

Очень важно понимать, что качественные и привлекательные общественные пространства – это тоже не из серии «что-то на богатом». И в это понятие входят не только большие городские парки, скверы, площади, но и рекреационные зоны внутри жилых районов и кварталов. Места, где люди могут погулять, пообщаться, отдохнуть, заняться физической активнос­тью, – это неотъемлемая часть городской среды, и они должны быть не прерогативой элитных ЖК, а благом, доступным абсолютно для всех горожан. В больших городах такие общественные пространства и вовсе должны создаваться повсеместно, в каждом микрорайо­не, потому что они играют очень важную функцию наращивания «социального капитала» – создания сообществ местных жителей, связей между людьми, атмосферы добрососедства. Все это формирует благоприятную среду для повышения гражданской активности и вовлеченности людей в решение местных проблем.

По мере того, как территории городов становятся все больше, особую значимость приобретают полицентричность и многофункциональность районов при планировании мегаполисов: свои точки притяжения, достопримечательности, парки, большие торгово-развлекательные центры, места для качественного досуга и даже потенциальные места трудоустройства должны быть в каждом районе города, в том числе у его географической периферии. Это же касается обеспеченности общественным транспортом.

Такой подход не только решает проблему концентрации людей в одном месте (чтобы не создавать непосильную нагрузку на городскую инфраструктуру), но и способствует равномерному и сбалансированному развитию всего города, без «перекосов», когда сверкающие небоскребы и нарядные площади соседствуют с разваливающимися домиками и унылыми спальными районами с гигантскими бюджетными «человейниками», маргинализация которых, особенно на окраинах, – вопрос времени.

Зеленеть и адаптироваться

В контексте урбанистики сегодня особое внимание уделяется экологической устойчивости городов. Здесь, в частности, речь идет о таких направлениях, как сокращение выбросов, повышение энергоэффективности, внедрение «зеленых» технологий, защита био­разнообразия, улучшение систем управления отходами, а также озеленение.

На последнем и остановимся подробнее. Грамотный ланд­шафтный дизайн, правильный подход к озеленению в городах способны решить целый комп­лекс проблем.

Так, зеленые насаждения (деревья, кустарники, газоны и так далее) помогают в терморегуляции городов – особенно востребованное качество, учитывая тот факт, что волны жары все чаще накрывают города. По оценкам экспертов FAO (Продовольственная и сельскохозяйственная программа ООН), стратегическое размещение деревьев в городских районах может понизить температуру воздуха на 2–8 градусов по Цельсию. Плюс тень от деревьев в принципе делает городские улицы более комфортными для людей.

По данным FAO, правильно размещенные вокруг здания деревья могут сократить потребности кондиционирования воздуха на 30% и снизить потребление электроэнергии для отопления на 20–50%.

Еще со школы мы знаем, что деревья поглощают СО2 (взрослое дерево может «съесть» до 150 кг в год) и связывают углерод, играя свою роль в смягчении последствий изменения климата.

Зеленые насаждения играют важную роль в очистке воздуха: большие деревья являются превосходными фильтрами для загрязняющих веществ и мелкодисперсных частиц. Также они регулируют водотоки и повышают качество воды. Кроме того, зеленые зоны способствуют водоудержанию и уменьшают риск наводнений путем впитывания дождевой влаги и замедления стока.

Озеленение городов способствует сохранению биоразнообразия и созданию более жизнеспособных экосистем. Растения предоставляют убежище и пищу для различных видов животных и насекомых, что помогает поддерживать экологическое равновесие в городах.

В контексте концепции «города для людей» озеленение в мегаполисах имеет и еще один очень важный профит: зеленые насаждения способствуют улучшению физического здоровья и психологического благополучия горожан.

Как подчеркивают специалис­ты, озеленение можно и нужно вписывать буквально в любые урбанистические проекты, не только создавая парковые зоны, но и проектируя, например, парковки, дороги, внутридомовые пространства и так далее.

В 2020 году Президент Касым-Жомарт Токаев в Послании, говоря о решении вопросов экологии, поставил задачу до 2025 года высадить в Казахстане более 2 млрд деревьев в лесном фонде и 15 млн – в населенных пунк­тах. На недавнем совещании по развитию Астаны Глава государства вновь поднял вопрос озеленения – не только столицы, но и других городов страны. При этом особо подчеркнул, что озеленение должно проводиться в соответствии с темпами строительства, а также с применением научного подхода и новых технологий как при посадке деревьев, так и при уходе за ними.

Как уже отмечалось, города занимают менее 5% земной суши. Но при этом, по оценкам Организации Объединенных Наций, на их долю приходится 60–80% потребления энергии, порядка 75% выбросов углерода в мире, около 60% всех отходов на планете. Все это делает решение вопросов повышения экологической устойчивости городов архиважным с точки зрения борьбы с изменением климата и повышением адаптации к нему в глобальном масштабе. И известный принцип «думай глобально, действуй локально» здесь как нельзя кстати.