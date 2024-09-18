Госдолг – хорошо или плохо?

Как правило, кредиторами выступают финансовые учреждения и банки, международные организации, а также другие государства и частные инвесторы. В общем, как долг обычного человека может состоять из ипотеки, потребительского кредита, автокредита и других, так и государственный долг состоит из разных займов.

На сегодняшний день самый высокий в абсолютном выражении госдолг приходится на Соединенные Штаты – целых 35 трлн долларов. Однако для лучшей картины его надо измерять в процентах от внутреннего валового продукта (ВВП) страны, потому как сравнение государственного долга с ВВП отражает способность государства погашать задолженность.

Данный коэффициент счи­тается более точным индикатором финансового состояния страны, поскольку он иллюстрирует долговую нагрузку в контексте общего объема экономической активности.

Тут уверенное первенство держит Япония – 250% от ВВП, или 10,3 трлн долларов. Затем следует Греция со 180%, что составляет 410 млрд долларов. Тройку замыкает другая европейская страна – Италия. У нее долг составляет 3,1 трлн долларов, то есть 140%. У США тот же показатель равняется порядка 120%.

К слову, по состоянию на 1 июля 2024 года Казахстан задолжал 64,3 млрд долларов. При этом на долю внешних займов приходится лишь 15,1 млрд долларов. Но об этом чуть позже. Если сравнивать с ВВП, то показатель держится на уровне около 22%, что по международным меркам очень низко.

Меньше, чем у Казахстана, государственная задолженность только у стран, которым в долг мало кто не дает.

Из 15,1 млрд долларов внешних займов 8,2 млрд долларов приходятся на еврооблигации. Среди финансовых институтов РК выступает должником перед Международным банком реконструкции и развития – 3,2 млрд долларов. На втором месте среди крупнейших кредиторов находится Азиатский банк развития (1,5 млрд долларов), на третьем – Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (607,4 млн долларов).

Больше всего займов приходится на внутренние – 42,8 млрд долларов. Это казначейские обязательства, займы у банков, частных инвесторов.

Для чего же занимают государства? В первую очередь для покрытия дефицита бюджета. Средства расходуются на развитие инфраструктуры, систем образования, здравоохранения, улучшение экологии и так далее.

И на первый взгляд, в этом нет ничего плохого. Наличие возможности взять в долг говорит о том, что тебе доверяют, страна экономически устойчива. Однако наращивание размеров займа приводит к росту расходов на его обслуживание. Так, за январь – июнь текущего года Казахстан отдал уже 3,4 трлн тенге, что на 59% больше по сравнению с аналогичным прошлогодним показателем. Среднегодовой рост таких расходов бюджета за последние пять лет составил 38%.

Резюмируя, можно сказать: государственный долг является важным инструментом финансовой политики, который помогает странам управлять экономическими процессами и финансировать различные проекты. Но хотя долговое финансирование может способствовать экономическому развитию и решению актуальных проблем, оно также способно нести риски.

Поэтому управление государственным долгом требует внимательного подхода и балансировки интересов государства и его граждан.