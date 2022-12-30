Госсоветник Казахстана подвел итоги 2022 года

Общество
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Елисеева Екатерина
корреспондент

Ерлан Карин отметил, что 2022 год однозначно можно назвать годом всесторонних реформ.

Фото: akorda.kz

Государственный советник РК Ерлан Карин подвел итоги уходящего 2022 года, сообщает Kazpravda.kz

"2022 год стал одним из самых трудных, но и значимых за всю новейшую историю Казахстана. Чем он запомнится? Каковы его главные политические тренды? Здесь хочется отметить несколько моментов. После январских событий и на фоне эскалации международной напряженности в обществе сформировался определенный запрос на консолидацию. И этот запрос получил выражение в ходе июньского референдума, итоги которого в политическом плане зафиксировали новый уровень и новое наполнение гражданской консолидации в стране. В свою очередь, результаты президентских выборов, состоявшихся в ноябре, показали, что у общества и государства также единое понимание дальнейших перспектив развития страны. Поэтому одним из главных политических итогов уходящего года является то, что власти удалось поддержать и вывести на определенный новый уровень общественную консолидацию", – написал Карин на своём канале в Telegram.

Он отметил, что 2022 год однозначно можно назвать годом всесторонних реформ. В течение года президент дважды выступил с посланиями, в которых он инициировал кардинальные преобразования в общественно-политической и социально-экономической сферах. В результате была запущена масштабная программа политической модернизации, проведена конституционная реформа, начат процесс демонополизации и структурной перестройки экономики, были созданы три новые области.

"И эти реформы, инициированные и запущенные в текущем году, создают импульс для дальнейшего движения вперед. И поэтому можно сказать, что президентские реформы этого года продолжат определять политическую повестку и следующего 2023 года. В уходящем году началась некоторая трансформация общественного поля. В общественно-политической жизни страны появились новые лица, заявили о себе новые движения и объединения, в том числе партии. А созыв первого Национального курултая вывел общенациональный диалог на новый институциональный уровень", – продолжил госсоветник.

Он подчеркнул, что в 2022 году Казахстан также вел проактивную внешнюю политику.

"Несмотря на возникавшие сложные геополитические обстоятельства, наша страна продолжила проводить выверенный, но при этом динамичный внешнеполитический курс. Мы развивали взаимовыгодное сотрудничество со всеми своими ключевыми партнерами. Визиты президента в Китай, Россию, Турцию, ОАЭ, Иран, Катар, Саудовскую Аравию, Азербайджан, Францию и Узбекистан придали новое содержание многовекторной внешней политике нашей страны в условиях глобальной турбулентности. Знаковыми стали первый с начала пандемии зарубежный визит в Казахстан председателя КНР Си Цзиньпина, а также апостольский визит Папы Римского Франциска", – продолжил Карин.

По его мнению, для экспертного сообщества 2022 год запомнится также началом дискуссий вокруг поиска новой системы базовых общественных ценностей.

"Для укоренения в обществе новой ценностной матрицы государство целенаправленно начало продвижение идеологии труда и солидарности, культа образования, бережного отношения к природе. Пожалуй, одной из самых удачных идеологических инициатив этого года, получившей общественное одобрение, стало возвращение Дня республики в качестве главного национального праздника, олицетворяющего нашу современную государственность. Таким образом, подводя итоги этого года, можно сказать, что он запомнится преодолением множества беспрецедентных вызовов для нашей государственности и началом всесторонней модернизации страны", – резюмировал госсоветник РК. 

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