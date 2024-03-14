Гости-нелегалы

Полицией проводятся проверки мест компактного проживания иностранцев, строительные объекты, рынки, организации и работодатели, использующие наемный труд иностранцев. По сведениям Министерства внутренних дел, за два дня операции выявлено 3 093 нарушения миграционного законодательства. Из них 2 153 нарушения иностранцами сроков пребывания в стране, более 900 фактов незаконной трудовой деятельности. 207 работодателей привлечены к административной ответственнос­ти за незаконное использование иностранной рабочей силы.

За несвоевременное информирование полиции о пребывающих у них иностранцах привлечены 1 117 физических и юридических лиц. Вынесено 344 решения судов о выдворении нарушителей миграционного законодательства из страны. В принудительном порядке выдворены 39 иностранцев. Всем выдворенным лицам закрыт въезд в Казахстан на пять лет.

Надо сказать, что усилена работа и по выявлению лиц, находящихся в розыске и пытающихся скрыться у нас от правосудия. За два дня выявлены 19 разыскиваемых иностранных преступников. Также полицией было зарегистрировано восемь фактов незаконного пересечения государственной границы и незаконного пребывания.