Гостиницу за 1,5 млрд тенге построят на Алаколе

Совсем скоро на Алаколе появится 4-звездочная гостиница стоимостью свыше полутора миллиардов тенге. Еще 230 миллионов тенге направят на строительство развлекательного центра, сообщает 24.kz.
Аналогичные проекты подготовили еще 50 предпринимателей.
Как отмечается, озеро Алаколь со стороны Восточно-Казахстанской области в прошлом году посетили почти 700 тысяч туристов. А уже в 2019 году количество отдыхающих, по прогнозам, должно перевалить за миллион. Для этого на побережье уже сейчас развивают инфраструктуру и строят современные зоны отдыха. Причем, средства на благоустройство выделяют не только из госбюджета. Инвестиции вкладывают и крупные бизнесмены.
"Сейчас мы рассматриваем земельные участки, на которых можно было бы построить четырех-, пятизвездочные гостиницы и рестораны. К этим участкам необходимо подвести все коммуникации, проектно-сметная документация уже готовится. В дальнейшем это место станет крупнейшим бизнес-центром", - сказал аким Урджарского района Серик Зайнулдин.