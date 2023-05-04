Госучреждениям Казахстана запретили создавать автопарки

Экономика, Транспорт
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На сегодня в стране имеется 10 автобусных парков с государственным участием, 6 из которых уже запланировано передать в конкурентную среду до 2025 года.

Фото: Kazpravda.kz

Теперь госучреждениям в Казахстане запрещено создавать автопарки, а большинство существующих автопарков с госучастием передадут в конкурентную среду до 2025 года, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальную палату предпринимателей "Атамекен".

Как сообщается, данная инициатива реализована благодаря совместным усилиям Национальной палаты предпринимателей, ассоциаций и частных автобусных перевозчиков в рамках защиты бизнеса по принципу Yellow Pages Rule.

14 апреля 2023 года вступили в силу изменения в постановление Правительства РК от 28 декабря 2015 года № 1095 "Об утверждении перечня видов деятельности, осуществляемых государственными предприятиями, юридическими лицами, более пятидесяти процентов акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат государству, и аффилированными с ними лицами" по исключению деятельности "перевозки автобусами".

Обсуждения с государственными органами проводились на различных уровнях и площадках, включая Совет отечественных предпринимателей под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова от 1 июля 2022 года.

На сегодня в стране имеется 10 автобусных парков с государственным участием, 6 из которых уже запланировано передать в конкурентную среду до 2025 года.

Ранее по данному вопросу распоряжением премьер-министра РК от 25 ноября 2020 года № 146-р был принят Комплекс мер по развитию городских пассажирских перевозок на автомобильном транспорте в РК, постановлением Правительства РК от 12 октября 2021 года № 728 Национальный проект по развитию предпринимательства на 2021 – 2025 годы.

"Этому событию предшествовала напряжённая системная работа при последовательной и принципиальной позиции НПП РК "АТАМЕКЕН" по созданию условий для добросовестной конкуренции на рынке пассажирских автобусных перевозок с регулируемыми государством тарифами. Вместе с тем, надо отметить отсутствие в этом вопросе принципиальной позиции у Агентства по защите и развитию конкуренции РК, который необоснованно волокитит с приватизацией существующих коммунальных парков, что наносит экономике невосполнимый ущерб и тормозит развитие бизнеса. В частности, в Алматы на 400 автобусов из бюджета на 2023 год запланировано выделение 40 млрд тенге (100 млн тенге за каждый), при том, что коммунальный парк ТОО "АЛМАТЫЭЛЕКТРОТРАНС" продемонстрировал полное отсутствие эффективности деятельности при высокой коррупциогенности", - рассказал генеральный директор ОЮЛ "Союз автотранспортников РК" Сабит Аманбаев.

Теперь, для государственных предприятий и юридических лиц с более 50% акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат государству, и аффилированными с ними лицами запрещено создавать автобусные парки для осуществления перевозок пассажиров и багажа, заключили в НПП.

 

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