Государственник, профессионал и гражданин

Утрата
7
Руслан Жакупов, генеральный директор ТОО «НИПИ «Астанагенплан»

Акимат города Астаны, архитектурная общественность столицы, друзья, коллеги, коллектив ТОО «НИПИ «Астанагенплан», ГУ «Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Астаны», ОО «Столичный филиал Союза градостроителей Казахстана» с глубоким прискорбием сообщают о том, что 8 октября 2025 года ушел из жизни Баир Фарденович Досмагамбетов – государственный деятель, выдаю­щийся архитектор, талантливый руководитель и человек большой души.

Баир Досмагамбетов – профессор Международной академии архитектуры Москвы, профессор Международной академии архитектуры в Софии, член-корреспондент Международной академии архитектуры стран Востока, член Союза архитекторов Казахстана, почетный архитектор Казахстана.

Баир Фарденович родился 29 мая 1954 года в Алматы, рос в селе Бахты Семипалатинской области в семье офицера-пограничника Досмагамбетова Фардена Сабитовича и Раисы Кузьминичны.

После завершения Московского архитектурного института с 1978 по 1988 год трудился в проектном институте «Казгорстройпроект», пройдя путь от простого архитектора до руководителя мастерской.

С 1988 по 1991 год – начальник Главного управления архитектуры и градостроительства Государственного комитета по делам строительства Казахской ССР (Госстрой). С 1991 по 1993 год был первым заместителем председателя Государственного комитета РК по архитектуре и строительству, с 1993 по 1994 год – первым заместителем министра строительства, жилья и застройки территорий РК.

В 1994–1995 годах занимал долж­ность заместителя председателя Государственного комитета РК по чрезвычайным ситуациям.

Баир Фарденович внес огромный вклад в передислокацию столицы из Алматы в Акмолу: в 1995 году он был назначен на должность заместителя, а затем первого заместителя председателя Государственной комиссии РК по передислокации высших и центральных государственных органов в город Акмолу – руководителем аппарата Госкомиссии. Трудился на этом посту до 1998 года.

В 1998–2000 годах он становится главным архитектором Астаны – директором ГУ «Департамент архитектуры и градостроительства г. Астаны». Под его руководством был организован Международный архитектурный конкурс на лучшую идею генерального плана молодой столицы.

Имеет ряд государственных наград – медаль «Ерен еңбегі үшін» (2001 г.), орден «Құрмет» (2007 г.). Является лау­реатом Государственной премии РК 2008 года в области литературы и искусства – за архитектурный комп­лекс «Круглая площадь» в Астане.

Баир Фарденович отличался масштабным государственным мышлением, огромным организаторским талантом. Именно эти качества лидера позволили ему убедить Главу государства создать проектный институт «Астанагенплан», который он возглавлял с 2000 по 2015 год. Профессионал до мозга костей, он обладал уникальной способностью формулировать и в доступной форме преподносить любую архитектурно-градостроительную идею, профессионально организовать процесс проектирования, придать обычному рабочему процессу творческий характер. Он воспитал целую плеяду учеников, являл собой признанный авторитет в сфере архитектуры и градостроительства.

При его непосредственном участии были разработаны генеральные планы города Астаны и его корректировки, вся градостроительная документация, необходимая для застройки столицы и развития ее пригородной зоны, многочисленные архитектурные конкурсы на объекты, которые сейчас украшают столицу, являются ее визитной карточкой.

Имя Баира Фарденовича вписано золотыми буквами в историю архитектуры Казахстана и историю становления молодой столицы.

Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Баира Фарденовича Досмагамбетова. В нашей памяти он навсегда останется светлым, добрым и интеллигентным человеком, который обладал великолепным чувством юмора, умел поддержать и направить коллег, был опорой своей семье.

Светлая память о Баире Фарденовиче навсегда останется в сердцах коллег, учеников и всех, кому посчастливилось работать с ним.

