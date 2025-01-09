Готовимся к паводковому периоду

Как отметил руководитель областного управления природных ресурсов и природопользования Джанет Микишев, в регионе идет работа по берегоукреплению и дноуглублению рек Жабай, Чаглинка и Калкутан, строи­тельству защитных дамб в селе Жибек Жолы, что позволит предотвратить разливы паводковых вод и обеспечить безопасность местных жителей.

В селе Дамса Шортандинского района и на плотине «Чапаевская» Жаксынского района ведется реконструкция водопропускных сооружений для увеличения их пропускной способности, снижения риска подтоплений. Мероприятия проводятся за счет средств корпоративного фонда «Демеу Қазақстан қоры».

Аким области Марат Ахметжанов поручил соответствующим службам усилить контроль, наладить тесное взаимодействие с местными органами власти. Только комплексный подход поможет минимизировать последствия паводков, защитить население, сохранить объекты инфраструктуры. «Контроль за качеством работ и сроками исполнения должен вестись как со стороны общественности, так и со стороны госорганов», – подчеркнул аким области.