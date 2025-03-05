Готовить сегодня кадры для будущего

Конкурсный отбор будет проходить с 1 апреля по 31 декабря 2025 года. При подготовке кадров за рубежом приоритет отдается инженерно-техническим и медицинским специальностям.

Перечень приоритетных специальностей сформирован с учетом прогноза потребности экономики в кадрах на основании заявок центральных и местных государственных органов.

Заявки на стипендию «Болашақ» принимаются через портал egov.kz. В 2025 году для обучения по этой программе выделено 645 стипендий. В том числе 411 стипендий – на магистерские программы, 41 стипендия – на докто­рантуру⁄ординатуру и 193 – на стажировки.

Республиканская комиссия по подготовке кадров за рубежом утвердила категории работников для прохождения стажировок по программе «Болашақ» на 2025 год. К ним относятся инженерно-технические работники, работники агропромышленного комплекса, специалисты по искусственному интеллекту; педагоги дошкольных, средних, технических и профессиональных образовательных организаций, преподаватели и работники организаций высшего и (или) послевузовского образования; медицинские работники; государственные служащие; работники СМИ; работники сферы культуры, туризма и спорта; судьи и судебные должностные лица.

Прием заявок на программу «Научные стажировки» осуществляется в офисе АО «Центр международных программ» в Астане. Абитуриентам из других городов предоставляется возможность подачи документов по доверенности. На 2025 год по программе научных стажировок выделено 250 стипендий.

Государство покрывает расходы на учебу, стажировки, перелеты туда и обратно, медицинскую страховку, визовые сборы и приобре­ение учебных материалов, а также выплачивает ежемесячную стипендию. Требования к кандидатам, перечень приоритетных специальностей, список вузов и научных центров можно найти на сайте bolashak.gov.kz.

Дополнительную информацию можно получить по телефонному номеру 8 (7172) 76-90-76 (добавочные 110, 113) или по электронной почте applications@bolashak.gov.kz.