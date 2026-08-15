Ответственный подход

В Кызылординской области с заявлениями о выдаче открепительных удостоверений на право голосования обратились более 130 избирателей. Соответствующими участковыми избирательными комиссиями им выданы открепительные удостоверения. Отметим, получить открепительное удостоверение можно до 18.00 22 августа текущего года.

Как сообщили в ТИК области, при выдаче открепительного удос­товерения в списке избирателей делается соответствующая отметка. В день голосования избиратель предъявляет на избирательном участке документ, удостоверяющий личность, и открепительное удостоверение. На основании указанных документов он включается в список избирателей по месту пребывания и получает избирательный бюллетень.