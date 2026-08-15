Ответственный подход

Выборы
Алибек Байшуленов
собственный корреспондент по Кызылординской области

На предстоящих 23 августа выборах в Курултай избирателям, не имеющим возможности в день голосования прибыть на избирательный участок по месту своей регистрации, предоставляется возможность проголосовать на другом избирательном участке. Для этого избиратель может обратиться в участковую избирательную комиссию по месту своей регистрации с документом, удостоверяющим личность, и получить открепительное удостоверение на право голосования.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Кызылординской области с заявлениями о выдаче открепительных удостоверений на право голосования обратились более 130 избирателей. Соответствующими участковыми избирательными комиссиями им выданы открепительные удостоверения. Отметим, получить открепительное удостоверение можно до 18.00 22 августа текущего года.

Как сообщили в ТИК области, при выдаче открепительного удос­товерения в списке избирателей делается соответствующая отметка. В день голосования избиратель предъявляет на избирательном участке документ, удостоверяющий личность, и открепительное удостоверение. На основании указанных документов он включается в список избирателей по месту пребывания и получает избирательный бюллетень.

#выборы #курултай #Национальный курултай

Популярное

Все
Мегаполис цветет
Модернизация во имя талантов из глубинки
Женское лицо IT-сообщества
Песни, которые не стареют
Ускользающее лето
Философия мастерства
Курсай. Двенадцать лет спустя
Закон Республики Казахстан О кредитной рейтинговой деятельности
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования и цифровизации финансового рынка, банкротства, а также оценки государственных органов
В Алматы поздравили ветерана со 100-летием
Миссия – объединить людей
Исследования Улуса Джучи выходят на новый уровень
Конституция и региональное развитие
Новая Конституция в действии: что изменит однопалатный Курултай
После капремонта заработал вокзал станции Боранды
Comic Con Astana побил рекорд
Авария стала серьезным испытанием для энергосистемы юга Казахстана: мнение экспертов
«Принцесса цирка» открыла сезон
Крупную логистическую компанию оштрафовали в области Жетісу
В селе Шорнак открылся современный спорткомплекс
В Алматы отключили свет
Дом культуры за 658 млн тенге открыли в Алматинской области
В Алматы началось строительство горнолыжного курорта
Масштабный блэкаут поставил под угрозу срыва концерт Канье Уэста в Алматы
17 лет скрывался в Европе: участника убийства осудили в Алматы
Будет построена новая школа
Задействован дополнительный финансовый рычаг
Первый ранец Али
Возврат активов: 7 млрд тенге выделили на строительство школы в Астане
Сократить дефицит ученических мест
Обеспечить прозрачность и единообразие
Возродить сквозное судоходство
Ресайклинг при ремонте дорог
Дорога к звездам начинается на Земле
В Атырау появится уникальная локация
Главный полицейский Атырауской области проверил работу патрульных нарядов
Большие перспективы для села
ИИ определил победителя «Золотого мяча»
Лучших кинологов Нацгвардии определили в Актау
Глава NVIDIA отметил развитие AI-инфраструктуры Казахстана
Атырау становится центром вагоностроения
Семейная ферма с европейским уютом
Готовить специалистов нового поколения
Поддельные госномера продавали по всему Казахстану
«Зеленое сердце» Семея
Челлендж в Вооруженных силах
Соль отправится на экспорт
Асу Алмабаев дебютирует в лиге RAF против Джонни Диджулиуса
Курултай: логика преемственности и ответственности
Сообщение Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан О регистрации партийного списка Общественного объединения «Партия «Әділет» на выборы депутатов Курултая Республики Казахстан, назначенные на 23 августа 2026 года
ИИ в судебной системе: процессуальные гарантии и пределы автоматизации

Читайте также

Общенациональный онлайн-марафон пройдет в день выборов
Семь лидеров - семь подходов: экономика стала главной темой…
Автомобили Kia Qazaqstan сошли с конвейера и выстроились в …
Равные возможности, открытость, системная подготовка

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]