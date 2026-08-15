Миссия – объединить людей

Статьи,Қазақ тілі
Андрей Кратенко
собственный корреспондент по СКО

Языковой лагерь сделал обучение интересным и увлекательным

фото управления культуры акимата СКО

Государственный язык невозможно развивать только законами, учебниками или количеством проведенных уроков. Он становится по-настоящему востребованным тогда, когда естественно входит в повседневную жизнь людей – звучит в семье и на работе, в социальных сетях и на улицах города, открывает новые возможности для общения и профессио­нального роста. Именно такой подход сегодня последовательно реализуется в Северо-Казахстанской области. Здесь делают ставку не только на обучение, но и на создание полноценной языковой среды, в которой изучение казахского языка становится интересным, современным и практичным.

За последние месяцы в регионе реализован целый комплекс проектов. Языковой лагерь, конкурсы профессионального мас­терства, развитие цифрового казахоязычного контента, работа с предпринимателями – все это, на первый взгляд, разные мероприятия, но если посмотреть на них в комплексе, становится очевидно, что речь идет уже о системной работе по реализации государственной языковой политики.

Одним из наиболее интересных проек­тов нынешнего года стал пятидневный языковой лагерь для представителей различных этносов старше восемнадцати лет. Обучение проходило в течение всего дня. Но главной особенностью проекта стало то, что казахский язык переставал быть исключительно учебной дисциплиной. Он становился естественным способом общения.

Разговорная практика сочеталась с экс­курсиями, творческими занятиями, знакомством с историей и культурой казахского народа. Участники не просто заучивали новые слова и грамматические конструкции, а вместе участвовали в мастер-классах, обсуждали историю, знакомились с традициями, готовили национальные блюда, открывали для себя богатство казахской культуры Именно в такие моменты государственный язык начинает выполнять свою главную миссию – объединять людей.

Даже пространство лагеря работало на достижение общей цели. Для участников оборудовали учебные аудитории, зоны отдыха и юрту. Большое внимание уделялось современным образовательным технологиям.

В результате исчезал психологический барьер, который нередко мешает взрослым людям начать говорить. Практика показывала: чем больше естественного общения, тем быстрее появляется уверенность в собственных силах.

Если языковой лагерь показал, как сегодня можно заинтересовать человека изучением государственного языка, то областной этап Республиканского конкурса им. Ахмета Байтурсынулы дал ответ на другой важный вопрос – кто формирует эту новую языковую среду?

За каждым успешным учеником всегда стоит талантливый педагог. Именно от преподавателя сегодня во многом зависит, станет ли изучение языка интересным путешествием или превратится в механическое заучивание правил. Поэтому повышение профессионального мастерства специалис­тов, работающих со взрослыми слушателями, становится одной из ключевых задач государственной языковой политики.

Особенность конкурса заключается в том, что его участники соревнуются не в красноречии, а в педагогическом мастерстве. Им необходимо показать не только собственные знания, но и умение заинтересовать слушателя, найти эффективные способы объяснения материала, сделать процесс обучения живым и увлекательным.

На первом этапе конкурса преподаватели рассказывали о себе, своем профессиональном пути и авторских подходах к обучению государственному языку. Второй этап – «Наследие методистов» – был посвящен трудам известных отечественных и зарубежных специалистов в области преподавания языков.

Наиболее интересной стала практичес­кая часть – этап «Методическое мастерство». Преподаватели проводили панорамный урок для слушателей уровня В2, демонстрируя реальные приемы работы с аудиторией.

Еще совсем недавно главным инструментом преподавателя были учебник и доска. Сегодня на смену традиционным подходам приходят интерактивные технологии, игровые методики, элементы проектного обучения, цифровые платформы и искусственный интеллект. Все чаще преподаватель становится не лектором, а организатором общения, помогая слушателям преодолеть языковой барьер.

Показательно, что победителем конкурса стала преподаватель Центра обучения языкам Еркежан Жоламан. Жюри высоко оценило не только глубокие знания педагога, но и умение превратить урок в живой диалог, широко используя игровые приемы и современные методические решения.

Второе место заняла преподаватель из Кызылжарского района Дина Румова, представившая оригинальные подходы с использованием возможностей искусственного интеллекта. Еще несколько лет назад подобные технологии казались делом будущего, а сегодня они постепенно становятся частью образовательного процесса.

Третье место присуждено методисту Центра обучения языкам Зарине Акмагамбетовой, также представившей интересные методические разработки.

Все участники были награждены дип­ломами, благодарственными письмами и ценными подарками. Однако главным итогом конкурса стали не награды. Подобные профессиональные встречи поз­воляют преподавателям обмениваться успешными практиками, знакомиться с новыми технологиями, обсуждать современные подходы к обучению взрослых и вместе искать наиболее эффективные пути популяризации государственного языка.

Именно такие конкурсы становятся своеобразной лабораторией новых идей. То, что сегодня демонстрируется на конкурсной площадке как авторская методика, уже завтра начинает применяться в учебных аудиториях по всей области.

#общение #қазақ тілі #изучение #государственный язык

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