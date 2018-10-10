Готовить своих руководителей из числа казахстанцев предлагает эксперт

Управляющий по проектам Союза нефтесервисных компаний Казахстана Нияз Жумат обеспокоен низким вовлечением казахстанских кадров на ключевые позиции. По его словам, необходимо к 2025 году подготовить и взрастить руководителей ключевых технических департаментов из числа казахстанских граждан, передает корреспондент Kazpravda.kz
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"Более 20 лет прошло с момента начала реализации проектов Тенгиз, Карачаганак и Кашаган. Там очень низкое вовлечение казахстанских кадров на ключевых позициях. Ключевые департаменты по закупкам, инжинирингу, строительству, текущим и техническим проектам возглавляют иностранцы. Они приезжают на три-четыре года и уезжают обратно. Не знают местный рынок и поэтому работают в основном с зарубежными подрядчиками", – отметил Жумат на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций.
Спикер сообщил, что в данный момент они ведут переговоры по национализации кадров.
"Ведем переговоры по требованиям разработки и утверждению операторами (ТШО, КПО, НКОК) программ национализации кадров. К примеру, к 2025 году подготовить и взрастить руководителей ключевых технических департаментов из числа казахстанских граждан с ежегодным контролем со стороны Министерства энергетики РК", – заявил Жумат.