GPS спасет от кражи

Сельскохозяйственные животные не только становятся добычей воров или гибнут в предгорьях, но и провоцируют ДТП, выходя на автодороги. Безопасность в стране одними силами правоохранительных органов не обеспечить, и каждый ее житель должен обладать пониманием того, как правильно себя вести и обращаться с имуществом.

– Актуальный вопрос в борьбе с преступностью в регионе – это хищение чужого имущества, в том числе скота, – говорит заместитель начальника управления криминальной полиции департамента полиции области Жетысу Мади Багдат. – В нашей области 2,9 процента от общего количества преступлений – как раз кражи скота. Кажется, что цифра невысокая, но ведь приходится рассматривать каждое обращение граждан. И не всегда кража как таковая подтверждается. Часто животное заявителя заблудилось, потому что паслось без присмотра или погибло в горной местности.

Статистика утверждает, что в области Жетысу у жителей и агроформирований в собственности 2 743 123 головы скота, почти два миллиона из них – мелкий рогатый скот. Лошадей – 214 019 голов, КРС – 590 445, верблюдов – 2 395.

– С начала года в регионе зарегистрировано 80 краж скота, из них сотрудниками полиции раскрыто 46 преступлений, – поделился цифрами Мади Багдат. – По итогам оперативно-розыскных мероприя­тий обнаружено и возвращено владельцам 153 из 259 похищенных голов. Ворами возмещено людям 88 миллионов 618 тысяч тенге материального ущерба.

Полицейские всегда подчеркивают, что более 70% краж скота совершается из-за свободного доступа к нему. Как выразился Мади Багдат, «по причине равнодушия к сохранности имущества со стороны собственников».

Безнадзорность сельхозживотных на руку ворам, и, если население не поймет, что «бродячая скотина – чужая животина», барымтачи так и будут богатеть, совершая преступления. К сожалению, часть людей держит скот на вольном пастбище, иногда даже не нанимая пастуха. Утром выгнали десяток коров или верблюдов на знакомую местность – вечером нашли и загнали обратно. А иногда и не нашли. И сразу понять, украли скотину, заблудилась она или стала жертвой несчастного случая, невозможно. Каждое пятое обращение в полицию по делу о хищении не подтверждается.

– Нужно менять ситуацию, рассмотреть, например, вопрос обязательного чипирования всех сельхозживотных в регионе. Должен быть обязательный учет всего поголовья, – уверен Мади Багдат. – Кроме биркования и маркировки животных мы рекомендуем вешать на шеи жеребцов или кобыл GPS-трекеры, так лошади всегда находятся под наблюдением. Работают трекеры без сотовой сети, дают 4–6 сигналов в день, батареи в них хватает на 5–6 месяцев. Такие GPS-трекеры уже используют в крестьянских хозяйствах «Онгарова» и «Кусаинова» Каратальского района, «Адия» в Аксуском районе. Фактов утраты или кражи лошадей в этих хозяйствах не было.