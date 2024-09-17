В Алматы задержали мужчину, напугавшего пассажиров автобуса пистолетом

Видео, где мужчина демонструет пистолет в общественном транспорте, стражи порядка обнаружили в социальных сетях, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz .

Фото: polisia.kz

В результате оперативного реагирования личность фигуранта установлена. Он задержан и доставлен в полицию.

Мужчина пояснил, что работает охранником, а пистолет, оказавшийся игрушечным, он приобрел на одном из рынков города.

Разбирательство продолжается. Действиям фигуранта будет дана правовая оценка.