График работы автобусов изменится на Курбан айт в Астане

28 июня общественный транспорт в Астане начнет курсировать с 5:00.
28 июня в связи с празднованием Курбан айта общественный транспорт в Астане начнет курсировать на час раньше, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"Уважаемые пассажиры! В связи с предстоящим праздником Курбан айт для удобства жителей и гостей столицы завтра, 28 июня, общественный транспорт начнет курсировать с 5:00 утра", – сообщили в пресс-службе ТОО "City Transportation Systems".
Отмечается, что 29 июня автобусы будут ходить по обычному графику.
В этом году Курбан айт выпадает на 28-30 июня.
По информации Духовного управления мусульман Казахстана, в мечетях города 28 июня в 6:00 пройдет айт намаз.
Жертвоприношения в закрепленных местах в Астане будут проводить с 8:00 до 18:00.
Казахстанцы отдохнут на Курбан айт 1 день.