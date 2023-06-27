График работы автобусов изменится на Курбан айт в Астане

28 июня общественный транспорт в Астане начнет курсировать с 5:00.

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28 июня в связи с празднованием Курбан айта общественный транспорт в Астане начнет курсировать на час раньше, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Уважаемые пассажиры! В связи с предстоящим праздником Курбан айт для удобства жителей и гостей столицы завтра, 28 июня, общественный транспорт начнет курсировать с 5:00 утра", – сообщили в пресс-службе ТОО "City Transportation Systems".

Отмечается, что 29 июня автобусы будут ходить по обычному графику.

В этом году Курбан айт выпадает на 28-30 июня.

По информации Духовного управления мусульман Казахстана, в мечетях города 28 июня в 6:00 пройдет айт намаз.

Жертвоприношения в закрепленных местах в Астане будут проводить с 8:00 до 18:00.

Казахстанцы отдохнут на Курбан айт 1 день.