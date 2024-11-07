Грант получил, дело открыл

Максимальная сумма гранта составила полтора миллиона тенге. Торгын Ыскакова, многодетная мать и профессио­нальный кондитер, например, открыла небольшой цех. На выделенные средства она приобрела необходимое оборудование и начала производство выпечки.

Торгын решила испробовать свои силы в проекте «Бастау Бизнес»: составила бизнес-план, прошла обучение. Получив сертификат, защитила проект и получила одобрение. По словам начинающей предпринимательницы, грантовые программы – отличная возможность, которую предоставляет государство.

По информации пресс-службы акимата области Абай, помимо грантовой поддержки, в следующем году для жителей области в возрасте до 35 лет предусмотрены кредиты под низкий процент. Максимальная сумма займа составит 5 млн тенге, на что выделено более 1 млрд тенге из бюджета. Ожидается, что данной возможностью смогут воспользоваться свыше 200 человек, что станет очередным шагом на пути к развитию малого и среднего бизнеса в регионе.