Грант получил, дело открыл Свежий выпуск 7 ноября 2024 г. 1:30 67 Флора Левина собственный корреспондент по области Абай В этом году более 200 жителей области Абай получили безвозмездные гранты и открыли собственное дело. Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов Максимальная сумма гранта составила полтора миллиона тенге. Торгын Ыскакова, многодетная мать и профессиональный кондитер, например, открыла небольшой цех. На выделенные средства она приобрела необходимое оборудование и начала производство выпечки. Торгын решила испробовать свои силы в проекте «Бастау Бизнес»: составила бизнес-план, прошла обучение. Получив сертификат, защитила проект и получила одобрение. По словам начинающей предпринимательницы, грантовые программы – отличная возможность, которую предоставляет государство. По информации пресс-службы акимата области Абай, помимо грантовой поддержки, в следующем году для жителей области в возрасте до 35 лет предусмотрены кредиты под низкий процент. Максимальная сумма займа составит 5 млн тенге, на что выделено более 1 млрд тенге из бюджета. Ожидается, что данной возможностью смогут воспользоваться свыше 200 человек, что станет очередным шагом на пути к развитию малого и среднего бизнеса в регионе. #бизнес #гранты #Бастау Бизнес