Грант получил, дело открыл

Свежий выпуск
67
Флора Левина
собственный корреспондент по области Абай

В этом году более 200 жителей области Абай получили безвозмездные гранты и открыли собственное дело.

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Максимальная сумма гранта составила полтора миллиона тенге. Торгын Ыскакова, многодетная мать и профессио­нальный кондитер, например, открыла небольшой цех. На выделенные средства она приобрела необходимое оборудование и начала производство выпечки.

Торгын решила испробовать свои силы в проекте «Бастау Бизнес»: составила бизнес-план, прошла обучение. Получив сертификат, защитила проект и получила одобрение. По словам начинающей предпринимательницы, грантовые программы – отличная возможность, которую предоставляет государство.

По информации пресс-службы акимата области Абай, помимо грантовой поддержки, в следующем году для жителей области в возрасте до 35 лет предусмотрены кредиты под низкий процент. Максимальная сумма займа составит 5 млн тенге, на что выделено более 1 млрд тенге из бюджета. Ожидается, что данной возможностью смогут воспользоваться свыше 200 человек, что станет очередным шагом на пути к развитию малого и среднего бизнеса в регионе.

#бизнес #гранты #Бастау Бизнес

Популярное

Все
Клуб молодых ученых создан при Ассамблее народа Казахстана
В Жаркенте достроена первая в регионе комфортная школа
В Астане прошла международная конференция по вопросам развития Центральной Евразии
Лицензия на детство
Артисты столичной филармонии представили концерт «Алтын қор – би қазынасы»
Здание котельной обрушилось на юге Костанайской области
Не спешил оплачивать штрафы, а зря
Праздник на «территории куланов»
Осмысливая «Средний коридор»
Вспоминая Сакена Сейфуллина
Мир в объективе
Грант получил, дело открыл
Налогов поступает все больше
С передовой – в передовицу
Пассажир в Шымкенте – «заяц» поневоле?
Второе рождение трассы
Резкое похолодание ожидается в Казахстане в эти выходные
Метель и гололед прогнозируются в Казахстане до пятницы
Шатры и юрты Великой степи
Республиканский форум отцов прошел в Кызылорде
Мероприятия, посвященные 800-летию Улуса Джучи, прошли в Астане
Кавалер ордена «Құрмет» Геннадий Насонов уже готовит своих подопечных к выступлению на Олимпиаде-2028
В Усть-Каменогорске появилась новая возможность для занятий иппотерапией
Для продвижения возобновляемой энергетики требуются... возобновляемые нервы
Этой осенью исполнилось 105 лет со дня рождения выдающегося башкирского поэта Мустая Карима
В Библиотеке Конгресса США обнаружена книга Франсуа Пети де ла Круа о Шынгыз-хане
Спикер Мажилиса проинформировал главу Кыргызстана о развитии межпарламентского диалога
Казахстан намерен привлечь к 2029 году $150 млрд иностранных инвестиций
Впервые в истории Казахстана запущено производство вольфрама
Возрос интерес к хирургическому лечению сахарного диабета
Творческая дискуссия о правах женщин
Конструктивная повестка стратегических партнеров
Казахстанская федерация футбола предложила использовать опыт взаимодействия с ФИФА и УЕФА
Сотни тысяч людей живут вблизи действующих АЭС
Ушел из жизни сын известного казахстанского композитора Армана Дуйсенова
Предприятие оштрафовали на 2,9 млрд тенге в Актюбинской области
Ждут туристов в Атырау
В Жамбылской области поэтапно включают отопление
Более 30 лет «пряничный домик» привлекает горожан и туристов в Семее
Запуск экспресс-маршрутов в Астане: названа цена проездных билетов
Отключения света и подачи воды стали обыденным явлением в Алматинской области
Аким Кызылординской области проверил готовность региона к отопительному сезону
«Барьеры мы создаем в своей голове» – параспортсмен
Шымкент меняет трубы: десятки километров теплотрасс заменены в южном мегаполисе
«В условиях дефицита электроэнергии невозможно наращивать экономическую мощь страны» – мажилисмен
Реконструкция близится к завершению
Обувная фабрика мощностью 200 тысяч пар в год появится в Шымкенте
Россельхознадзор нарушает условия Договора о ЕАЭС - депутат Ходжаназаров
Премий для госслужащих больше не будет
Чеченка с казахской душой
Этот день изменил судьбу
Какой должна быть новая концепция национальной истории
Ставки по депозитам населения снижаются – аналитики
Восстановить утраченную популяцию куланов в Костанайской области пытаются ученые

Читайте также

Налогов поступает все больше
Не спешил оплачивать штрафы, а зря
Выбрали площадки под воздушные гавани
НПО, медиа и госорганы нуждаются в диалоговой площадке

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]