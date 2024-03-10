Граждан Таджикистана и Узбекистана эвакуировали в Актюбинской области
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МЧС просит соблюдать правила безопасности дорожного движения при выезде на дальние расстояния, передает Kazpravda.kz
Близ поселка Темирбека Жургенова Актюбинской области, на 80 км автодороги Карабутак-Комсомол-Костанай спасатели эвакуировали технически неисправный пассажирский автобус в мечеть села, сообщает МЧС РК.
«В пассажирском автобусе находились 17 граждан Узбекистана и граждан Таджикистана. Медицинская помощь не требовалась», - говорится в сообщении.
МЧС просит строго соблюдать правила безопасности дорожного движения при выезде на дальние расстояния.