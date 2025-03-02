Граждане Узбекистана, в том числе пятеро детей, насмерть отравились газом в Мангистау

Происшествия
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Создана комиссия по расследованию причин трагедии, передает Kazpravda.kz

Фото: акимат Мангистауской области

«В воскресенье в частном жилом доме села Баскудук Мунайлинского района Мангистауской области произошел случаи отравления газом семьи. Прибывшие для оказания помощи спасатели и бригады скорой медицинской помощи обнаружили на месте происшествия семь человек, из них пятеро несовершеннолетних, все они скончались на месте», - говорится в сообщении пресс-службы акимата Мангистауской области.

По предварительной версии ДЧС Мангистауской области, трагедия произошла вследствие нарушения правил эксплуатации газового оборудования.

Выяснилось, что погибшие – граждане Узбекистана, имевшие право на временное проживание на территории Казахстана.

Для расследования причин чрезвычайного происшествия создана комиссия, которую возглавил первый заместитель акима Мангистауской области Ербол Избергенов.

«Родственникам погибшей семьи будет оказана всесторонняя помощь, в том числе в погребении. Ситуация находится на личном контроле акима Мангистауской области», - отмечается в сообщении.

#Мангистауская область #трагедия #граждане Узбекистана

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