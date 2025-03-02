Граждане Узбекистана, в том числе пятеро детей, насмерть отравились газом в Мангистау

«В воскресенье в частном жилом доме села Баскудук Мунайлинского района Мангистауской области произошел случаи отравления газом семьи. Прибывшие для оказания помощи спасатели и бригады скорой медицинской помощи обнаружили на месте происшествия семь человек, из них пятеро несовершеннолетних, все они скончались на месте», - говорится в сообщении пресс-службы акимата Мангистауской области.