Гражданское общество в действии Статьи 10 июля 2024 г. 2:02 59 Лаура Тусупбекова Мониторинг государственных программ развития, выполняемых субъектами гражданского общества, был представлен на пресс-конференции в Астане фото из архива "КП" В пресс-конференции приняли участие представители казахстанских госорганов, НПО, Европейского союза в Казахстане, международных партнеров. Участники встречи обсудили значение мониторинга государственных программ развития и влияние этого процесса на повышение их эффективности, роли организаций гражданского общества в политическом диалоге и их вклад в обеспечение прозрачности и подотчетности, а также рассмотрели опыт международных организаций в области мониторинга и оценки государственных программ, который может быть полезен для Казахстана. Как отметила и. о. председателя Комитета по делам гражданского общества Министерства культуры и информации Жанаргуль Альжанова, одним из приоритетных направлений политики Главы государства является создание социально справедливого и открытого гражданского общества. – Согласно концепции «слышащего государства» одним из важнейших вопросов для нашего общества является дальнейшее развитие механизмов общественного контроля. Государство открыто к широкому и эффективному сотрудничеству во всех сферах и полностью поддерживает идею вовлечения населения в процесс принятия государственных решений. Только вместе, объединив потенциал институтов гражданского общества, мы можем уверенно смотреть в будущее и двигаться вперед, – подчеркнула Жанаргуль Альжанова. Было отмечено, что повышение благосостояния общества и рост национальной экономики в современных условиях требуют более прогрессивных механизмов. Для этого МКИ совместно с казахстанскими и международными экспертами разработан и принят Закон «Об общественном контроле», всенародное обсуждение которого длилось более трех лет. Законом предусмотрено, что деятельность субъектов общественного контроля будет направлена на анализ и оценку актов и решений объектов общественного контроля, а также разработку рекомендаций. – Важно учитывать, что общественный контроль может осуществляться одновременно в нескольких формах и не является проверкой или проверочным мероприятием. Государством создаются все условия для максимального вовлечения общественных организаций и активных граждан в разработку и реализацию реформ, участия в решении актуальных и насущных проблем общества, – отметила Жанаргуль Альжанова. Участники пресс-конференции отметили, что Казахстан осуществляет всестороннее взаимодействие с неправительственными организациями, и сегодняшнее мероприятие позволит сформировать большой задел в деле диалога между гражданским обществом и Правительством, обеспечить качественное исполнение инициатив, учитывающих потребности общества. #мониторинг #пресс-конференция #гражданское общество