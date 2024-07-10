Гражданское общество в действии

В пресс-конференции приняли участие представители казахстанских госорганов, НПО, Европейского союза в Казахстане, международных партнеров. Участники встречи обсудили значение мониторинга государст­венных программ развития и влияние этого процесса на повышение их эффективности, роли организаций гражданского общества в политическом диалоге и их вклад в обеспечение прозрачности и подотчетности, а также рассмотрели опыт международных организаций в области мониторинга и оценки государст­венных программ, который может быть полезен для Казахстана.

Как отметила и. о. председателя Комитета по делам граж­данского общества Министерства культуры и информации Жанаргуль Альжанова, одним из приоритетных направлений политики Главы государства является создание социально справедливого и открытого граж­данского общества.

– Согласно концепции «слышащего государства» одним из важнейших вопросов для нашего общества является дальнейшее развитие механизмов общественного контроля. Государство открыто к широкому и эффективному сотрудничеству во всех сферах и полностью поддерживает идею вовлечения населения в процесс принятия государственных решений. Только вместе, объединив потенциал институтов гражданского общества, мы можем уверенно смотреть в будущее и двигаться вперед, – подчеркнула Жанаргуль Альжанова.

Было отмечено, что повышение благосостояния общества и рост национальной экономики в современных условиях требуют более прогрессивных механизмов. Для этого МКИ совместно с казахстанскими и международными экспертами разработан и принят Закон «Об общественном контроле», всенародное обсуж­дение которого длилось более трех лет. Законом предусмотрено, что деятельность субъектов общественного контроля будет направлена на анализ и оценку актов и решений объектов общественного контроля, а также разработку рекомендаций.

– Важно учитывать, что общественный контроль может осущест­вляться одновременно в нескольких формах и не является проверкой или проверочным мероприятием. Государством создаются все условия для максимального вовлечения общественных организаций и активных граждан в разработку и реализацию реформ, участия в решении актуальных и насущных проблем общества, – отметила Жанаргуль Альжанова.

Участники пресс-конференции отметили, что Казахстан осущест­вляет всестороннее взаимодействие с неправительственными организациями, и сегодняшнее мероприятие позволит сформировать большой задел в деле диалога между гражданским обществом и Правительством, обеспечить качественное исполнение инициатив, учитывающих потребности общества.