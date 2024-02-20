«Гривастый» проект сельского предпринимателя

Минувшей осенью на подворье жителя села Анар Аршалынского района Асета Жанагазинова впервые появились 15 лошадей. Небольшой косяк формировался хозяином из животных, закупленных у местных жителей. При их выборе брались во внимание породные качества, общее состояние.

В итоге удалось сформировать хороший косяк, в котором пять жеребых кобыл. По весне надо ждать приплод. В планах Асета Жанагазинова – создать полноценное коневодческое хозяйство, ведь он мечтал заниматься лошадьми с самого детства.

Возможность приступить к реа­лизации планов дало участие в государственной программе «Ауыл аманаты». Как рассказал предприниматель, услышав о таковой, он собрал нужный пакет документов и сдал их в профильный госорган. Заявка была рассмотрена на районной комиссии и получила «добро».

После этого Асету был выдан банковский займ на сумму 2 900 000 тенге со ставкой возна­граждения 2,5 процента. Начать его погашение согласно условиям программы заемщик должен через два года – столько времени будут длиться «кредитные каникулы». В общем, хорошие условия дает сельчанам «Ауыл аманаты», только не ленись, работай, развивай свое дело.

И герой этой публикации старается, ухаживает за своими питомцами добросовестно, не забывает балансировать рацион, чтобы в нем был не только грубый корм – сено, но еще зернофураж, отруби. В отличном уходе за животными можно убедиться, взглянув на лошадей: они хорошо упитаны, подвижны. Как выяснилось, хозяин имеет солидный опыт откорма бычков, эти навыки пригодились и ныне.

Только теперь перед ним стоит более масштабная задача – создать ферму, в которой будет порядка 50 лошадей. А значит, удастся продавать и кумыс, и конину.

По словам собеседника, он взял на работу в свое ИП «Асет» одного местного жителя. Таким образом, создал два постоянных рабочих места: трудоустроил самого себя и еще односельчанина. Наемный работник оформлен официально.

Мог бы открыть у себя еще рабочие места, которые очень ценны для сельской местности, но для этого необходимо расширить предприятие. Сделать это возможно, если появятся дополнительные финансовые средства, поэтому очень пригодился бы еще один кредит. Его предприниматель надеется использовать на закуп маточного поголовья КРС. Чтобы организовать производство молока, сметаны, масла, творога, курта.

– Знаю, что города нуждаются в натуральной, экологически чистой продукции, – говорит Асет. – Поэтому наше производство имеет хорошие перспективы. Для дополнительного кредита у меня есть в наличии залоговое имущество в виде еще одного жилого дома.

Инициативность молодого предпринимателя оценила местная исполнительная власть в лице акимата Анарского сельского округа. По словам окружного акима Биржана Мусабекова, оказание поддержки в начинаниях Асету Жанагазинову будет продолжено, ведь селу нужна здоровая, активная предпринимательская прослойка. Причем помогать нужно и другим, стремящимся запустить собственное дело, в особенности делающим первые шаги.

По информации заместителя акима Аршалынского района ­Сакена Асилова, в 2023 году в рамках программы «Ауыл аманаты» при плане 8 было реализовано 11 проектов. Для этого из бюджета выделено 86 млн тенге. Они использованы участниками программы для разведения скота, установки теплицы, открытия кафе, СТО...

Открыто 11 постоянных рабочих мест. В этом году программа «Ауыл аманаты» найдет свое продолжение. Только основной акцент будет сделан на безработных сельских жителях и мало­обеспеченных семьях.