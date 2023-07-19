Группу "пиратов" ликвидировали в Жетысу

Происшествия
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Кунапия Гульмира
корреспондент
Буланова Наталия
выпускающий редактор

В Департаменте полиции области Жетысу сообщили о ликвидации группы "сухопутных пиратов", обчищающих большегрузные авто, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Фото пресс-службы ДП области Жетысу

Управление по борьбе с организованной преступностью при координации прокуратуры области Жетысу выявило преступников, занимавшихся кражей имущества с большегрузных фур, следовавших транзитом по автодороге Алматы – Оскемен через территорию Жетысу.

Задержана группа из шести человек, системно обкрадывающих водителей-дальнобойщиков с крупной партией различных товаров, разрезая верхнюю часть тента. Работа группы была хорошо организована, вплоть до сбыта краденного имущества, отметили в полиции.

"Действовали они по одной схеме: выезжали на трассу ночью и пристраивались за идущей фурой. При этом старались выбрать место на шоссе, где фура сбрасывала скорость и не «виляла». Фары были заблаговременно выключены, светоотражающие элементы, в том числе сзади, – заклеены. В момент стыковки с большегрузным автомобилем, злоумышленники цепляли специально изготовленную компактную лестницу с крючком, с помощью которой забирались на крышу грузового прицепа авто. Двое забирались на крышу фуры, после чего, порезав верхнюю часть тента, один проникал внутрь и подавал товар, а второй – сбрасывал полученное на обочину трассы. Некоторое время спустя другие члены группировки подъезжали на "Газели" и собирали сброшенный товар", – рассказал заместитель начальника ДП области Жетысу Ельдар Абдикенов.

Как выяснилось, в сбыте краденных товаров подозреваемым помогали их знакомые в Алматы. На данный момент проверяется причастность нескольких человек. Одновременно с их задержанием проведено более 30 обысков на территории области Жетысу, Алматинской области и Алматы.

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