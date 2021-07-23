Столичные полицейские пресекли деятельность группы наркодилеров, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции города Нур-Султана.
В ходе успешной спецоперации сотрудники полиции задержали двух наркодилеров.
Ранее судимые за тяжкие преступления, подозреваемые в возрасте 46 и 39 лет пытались реализовать гашиш на территории столицы. В общей сложности у наркоторговцев изъято около 4 килограммов наркотического вещества.
«По проспекту Женис полицейские остановили автомашину Renault DUSTER. В салоне авто под передним сиденьем обнаружено 3 полиэтиленовых свертка с веществом серо-зеленого цвета растительного происхождения. Также при обыске квартиры 39-летнего подозреваемого обнаружено 2 пакета и подготовленные для реализации свертки с гашишем. Общий вес изъятого наркотического вещества составил 2 кг 167 граммов.
Одновременно стражи порядка произвели обыск у 46-летнего подельника наркодилера. В ходе обыска кладовки по месту жительства подозреваемого было обнаружено 2 полиэтиленовых пакета с наркотическом веществом. Согласно заключению экспертизы, общий вес изъятого наркотического средства гашиш составил 1 кг 715 граммов», - сообщили в полиции.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 296 УК РК. Задержанные водворены в ИВС. Устанавливается канал поставки наркотических средств.