Группу серийных автоворов задержали в Алматы

Двух жителей Алматы 1994 года рождения задержали по подозрению в серии краж с салонов автомашин, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"С заявлением о краже обратился местный житель. По его словам, неизвестные, разбив стекло, проникли в автомашину Volkswagen Touareg и похитили личное имущество. Ущерб, нанесенный потерпевшему, составляет 1,5 млн тенге. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудникам нашего подразделения удалось выйти на след злоумышленников и скупщиков краденого", – рассказал начальник управления полиции Ауэзовского района Улан Абулхайыр.

Установлено, что подозреваемые совершили 10 преступлений на территории района и более 20 - по городу.

При задержании у них было изъято страйкбольное оружие, которое также было украдено.

Известно, что в прошлом оба фигуранта уже были неоднократно судимы за совершение краж чужого имущества.

Задержанные дают признательные показания в совершении хищений. Они водворены в ИВС.

По данному факту ведется досудебное расследование по ст. 188 ч.3 УК РК.