Грузоперевозки значительно выросли в Казахстане

Статистика
103
Дана Аменова
корреспондент

Грузооборот за пять месяцев увеличился на 13,6%

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Объем грузоперевозок за январь-май 2025 года составил 455,9 млн тонн грузов, что на 11,9% больше уровня аналогичного периода 2024 года, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Бюро нацстатистики

Грузооборот также вырос на 13,6%, достигнув 229,4 млрд т-км.

В региональном разрезе в январе-мае 2025 года увеличение грузооборота отмечается в городах Астана (21,9%), Алматы (5,5%) и Атырауской (41,0%), Жетісу (38,5%), Мангистауской (26,9%) областях.

«Железнодорожный транспорт за 6 месяцев текущего года перевез 185,5 млн тонн грузов. Это на 14,1% больше, чем в прошлом году. Грузооборот в этой сфере составил 138,8 млрд т-км. Автомобильный транспорт также продемонстрировал положительную динамику: перевозка грузов выросла на 2,3%, а грузооборот – на 44,6% по сравнению с тем же периодом 2024 года. Трубопроводным транспортом за январь-май 2025 года транспортировано 142,9 млн тонн грузов, что на 18,2% больше, чем в прошлом году. Грузооборот в этом сегменте увеличился на 16,2% и составил 71,8 млрд т-км», – пишут в пресс-релизе.

Кроме того, воздушным транспортом перевезли 11,4 тыс. тонн грузов, рост по сравнению с прошлым годом 12,2%. Грузооборот здесь увеличился на 11,9% и составил 26,2 млн т-км.

Объем грузоперевозок морским транспортом увеличился на 43,9%, достигнув 1,6 млн тонн. Грузооборот в морском секторе вырос на 14,7% и составил 747,9 млн т-км.

#регионы #Бюро нацстатистики #грузоперевозки #АСПР

Популярное

Все
ИИ управляет природными рисками
Такой разный и чудесный мир
Международная летняя онлайн-школа стартовала в Шымкенте
Атомная энергетика: реалии и перспективы
Завод построен с нуля
Найден затерянный город XII века?
Раимбек Баталов: «Алтын сапа» – не просто награда, а итог внутренней трансформации бизнеса
Здесь будут растить казахстанских Пеле
Дружба исходит от наших сердец
Выступление у озера Копа
Все болезни – от нервов
Ориентир на пациента!
Налажен выпуск зондов и катетеров
Гуманизм без избытка
Госаудит выявил нарушения на всех этапах процесса обеспечения лекарствами
Поставлена цель – вывести сотрудничество на новый уровень
Скучать не придется
Бойцы невидимого фронта
Чтобы отдых не был испорчен
ФАП открыт в Конеккеткене
Новая трикотажная фабрика работает на полную мощность
В Костанайской области строится завод по производству автокомпонентов
Антикор отреагировал на жалобы водителей фур в Актюбинской области
Назначен новый министр обороны Казахстана
Аграрии Туркестанской области собирают первый урожай арбузов
Жителя области Жетісу пожизненно лишили водительских прав
«Умный» дым: Петропавловская ТЭЦ-2 запускает трубу с системой мониторинга
Служебные квартиры и новую технику получили актюбинские спасатели
Десятое дыхание
Новый виток развития железнодорожного сектора
Новые технологии кардинально меняют подходы
Казахстанские артисты стали номинантами премии Benois de la Danse 2025
Алматинские врачи столкнулись с редчайшей патологией в мире
На перекрестках братских встреч
Дофаминовое счастье: как не угодить в ловушку зависимости
Токаев пригласил президента Болгарии в Астану
Раскопки археологического комплекса «Рахат» привлекли внимание гостей из Китая
День работников животноводства празднуют в Казахстане
Neo Nomad Visa: как привлекают «цифровых кочевников» в Казахстан
Куклы могут тоже говорить...
В Семее суд вынес решение о сносе 12 новых жилых комплексов
В Казахстане резко изменится погода
Железные дороги – национальное достояние и стратегический актив страны
Трассу Жезказган – Петропавловск начали капитально ремонтировать в СКО
Будущее – за цифровыми активами
Блогеров арестовали в Астане за неудачную шутку в лифте
Семья – духовный код нации
Атырауский завод выпустил 100-й грузовой вагон
Три междугородних автобуса арестовали на трассе в Акмолинской области
Жару сменят дожди в Казахстане
Аэропорт Уральска увеличивает количество рейсов
Впервые в Атырауской области для борьбы с саранчой задействуют беспилотники
Начались масштабные работы по благоустройству Талдыкоргана
Директор и бухгалтер школы в Шымкенте осуждены на 8 лет каждый
Около 60 тысяч га рисовых полей Кызылординской области выравнили лазерным планировщиком
Гвардеец из Астаны стал героем соцсетей после трогательного поступка на параде
Тайны городского парка
Объявлен обладатель «Золотой бутсы» сезона 2024-2025
У адвоката – особый статус в системе правосудия
Миллионы литров воды ежедневно утекают из-за нарушений в Жамбылской области

Читайте также

Инструменты ИИ будут использовать для обработки и анализа с…
На ЭБТ уменьшилась активность работодателей и соискателей
Какой была инфляция в регионах Казахстана в мае
Обновились данные о численности населения Казахстана

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]