Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Объем грузоперевозок за январь-май 2025 года составил 455,9 млн тонн грузов, что на 11,9% больше уровня аналогичного периода 2024 года, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Бюро нацстатистики

Грузооборот также вырос на 13,6%, достигнув 229,4 млрд т-км.

В региональном разрезе в январе-мае 2025 года увеличение грузооборота отмечается в городах Астана (21,9%), Алматы (5,5%) и Атырауской (41,0%), Жетісу (38,5%), Мангистауской (26,9%) областях.

«Железнодорожный транспорт за 6 месяцев текущего года перевез 185,5 млн тонн грузов. Это на 14,1% больше, чем в прошлом году. Грузооборот в этой сфере составил 138,8 млрд т-км. Автомобильный транспорт также продемонстрировал положительную динамику: перевозка грузов выросла на 2,3%, а грузооборот – на 44,6% по сравнению с тем же периодом 2024 года. Трубопроводным транспортом за январь-май 2025 года транспортировано 142,9 млн тонн грузов, что на 18,2% больше, чем в прошлом году. Грузооборот в этом сегменте увеличился на 16,2% и составил 71,8 млрд т-км», – пишут в пресс-релизе.

Кроме того, воздушным транспортом перевезли 11,4 тыс. тонн грузов, рост по сравнению с прошлым годом 12,2%. Грузооборот здесь увеличился на 11,9% и составил 26,2 млн т-км.

Объем грузоперевозок морским транспортом увеличился на 43,9%, достигнув 1,6 млн тонн. Грузооборот в морском секторе вырос на 14,7% и составил 747,9 млн т-км.