Грузовик врезался в автобус с пассажирами в Алматы

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

О ДТП в одном из районов Алматы рассказали в городском депаратменте полиции, передает корреспондент Kazpravda.kz

Водитель грузового транспорта, следуя по улице Ашимова в северном направлении, севернее улицы Шаляпина, врезался в автобус, который стоял на остановке.

«По инерции автобус выехал на восточную обочину и допустил наезд на забор частного дома. По предварительным данным, в результате ДТП пострадали 9 пассажиров автобуса», – рассказали в полиции.

Другие обстоятельства аварии устанавливаются.