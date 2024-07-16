Грузовик врезался в автобус с пассажирами в Алматы
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Есть пострадавшие
О ДТП в одном из районов Алматы рассказали в городском депаратменте полиции, передает корреспондент Kazpravda.kz
Водитель грузового транспорта, следуя по улице Ашимова в северном направлении, севернее улицы Шаляпина, врезался в автобус, который стоял на остановке.
«По инерции автобус выехал на восточную обочину и допустил наезд на забор частного дома. По предварительным данным, в результате ДТП пострадали 9 пассажиров автобуса», – рассказали в полиции.
Другие обстоятельства аварии устанавливаются.