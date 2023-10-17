Грядет большая стройка

Согласно статистическим данным, в Алматы и его окрестностях проживают около 3,2 млн человек. Из них свыше 1 млн – жители сельской местности. Растет миграционный поток в регион, наблюдается интенсивная застройка территорий.

Об этом шла речь в Конаеве на заседании маслихата Алматинской облас­ти, в ходе которого депутатам была представлена комплексная схема планирования пригородной зоны Алматы.

По прогнозным оценкам экспертов-урбанистов, к 2050 году население Алматинской агломерации увеличится вдвое, достигнув отметки в 6,3 млн человек. Задача местных властей – «разгрузить» Алматы, сделав «контрмагнитом» областной центр Конаев и будущие города-спутники G4City, которые должны привлекать к себе молодежь и рабочую силу.

Как напомнила директор проектной компании «Урбостиль» Любовь Нысанбаева, проект агломерации был разработан еще в 2010 году, однако в связи с разделением Алматинской области в него пришлось внести коррективы.

По данным местных властей, ежедневно на работу в Алматы из близлежащих поселков прибывает до полумиллиона человек, заезжает свыше 200 тыс. автомобилей. В часы пик они переполняют транспортную инф­раструктуру и негативно влияют на экологию большого города.

Между тем до сих пор не решен воп­рос комфортного въезда в мегаполис с западного, восточного и северного направлений, которые в будние дни бывают забиты автотранспортом под завязку. Это трассы на Каскелен, Талгар, Кульджинский и Илийский тракты.

С каждым годом усугубляется проб­лема перенаселенности Алматы. «Человейники» (объекты уплотняющей застройки) растут не только в центре и окраинах города, но и в пригородной зоне. Вот для чего нужно строить G4City, производственные и жилые зоны в Карасайском, Талгарском, Илийском, Енбекшиказахском районах, а также в Конаеве.

Согласно новому проекту агломерации, рассчитанному до 2050 года, предполагается, что население областного центра вырастет с нынешних 70 тыс. до 230 тыс. человек. Необходимо будет обеспечить мигрантов-переселенцев жильем, рабочими местами. В связи с грядущим расширением территории Конаева за пределы города перенесут участок автотрассы Алматы – Усть-Каменогорск и железную дорогу.

В северо-западной части областного центра планируется построить жилой массив Жана Иле, включающий социальные объекты, рекреационную зону, коворкинг и арт-площадки. Согласно новому генплану территория Конаева увеличится более чем вдвое – с нынешних 9 тыс. до 19 тыс. га.

Депутаты маслихата задали проектировщикам ряд вопросов касательно строительства дорожной и инженерной инфраструктуры. В частности, размещение G4City между Алматы и Конаевым может негативно сказаться на состоянии скоростной трассы, соединяющей эти города. И без того каждое лето на автобане образуются пробки из-за большого потока автомобилистов-алматинцев, устремляющихся на Капшагайское водохранилище.

Кроме того, планируемое масштабное строительство жилых и производственных объектов потребует значительного объема электроэнергии, питьевой воды, решения экологических проблем. Необходимо также найти площадку для постройки нового международного аэропорта.

Как отметил заместитель акима области Нуржан Кудайбергенов, для решения проблемы уплотняющей застройки в пригородной зоне Алматы необходимо ввести строгий контроль в земельной сфере. Районным акимам поручено прекратить практику выделения участков на эти цели.

Еще один вопрос, требующий срочного решения, – статус дачных массивов, в которых обострилась нехватка инженерной и социальной инфраструктуры. Нужно либо присоединять дачи к близлежащим поселкам, либо создавать на их основе новые населенные пункты, выделять им бюджетные средства на благоустройство, строительство школ, детских садов и больниц. Здесь необходимо содействие Правительства.

По мнению участников встречи, все перечисленные аспекты должны быть учтены в проекте развития Алматинской агломерации, которая может стать новым драйвером экономичес­кого роста в масштабах республики.