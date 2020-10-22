Кадровые назначения
Гульмира Исаева покинула пост вице-министра сельского хозяйства РК
Постановлением Правительства Республики Казахстан Исаева Гульмира Султанбайкызы освобождается от должности вице-министра сельского хозяйства РК согласно поданному заявлению, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьер-министра РК.   

Гульмира Исаева родилась в 1969 году в Алматинской области. В 1991 году окончила Семипалатинский технологический институт мясной и молочной промышленности, в 2010 году – Казахский национальный аграрный университет. По специальности – инженер-технолог.

Трудовую деятельность начала в 1991 году. В 1991–2010 годы работала старшим преподавателем, аспирантом, главным специалистом, младшим, старшим научным сотрудником, главным технологом, зоотехник-селекционером.

В 2010-2012 годы работала в национальных компаниях.

В 2012-2017 годы занимала должность вице-министра сельского хозяйства РК.

С октября 2017 года по 2018 год работала советником Премьер-министра РК.

В январе 2018 года была назначена на должность вице-министра МСХ РК.

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