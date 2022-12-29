Гульсара Арыстанкулова назначена постпредом Казахстана при Организации ООН

Гульсара Арыстанкулова назначена постоянным представителем Казахстана при Организации ООН по вопросам образования, науки и культуры, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

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Указом главы государства чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан во Французской Республике Арыстанкулова Гульсара Мереевна назначена чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Княжестве Монако, постоянным представителем Республики Казахстан при Организации ООН по вопросам образования, науки и культуры по совместительству.

Гульсара Мереевна Арыстанкулова родилась 15 октября 1971 года в Жамбылской области. Окончила Казахский государственный университет мировых языков, Университет гуманитарных наук города Страсбурга по программе "Болашак" и Академию государственного управления при президенте Республики Казахстан. Доктор в области международных отношений.

Дипломатическую деятельность начала в 1998 году в качестве атташе Посольства Казахстана в Бельгии. В Центральном аппарате МИД РК занимала должность второго, первого секретаря Комитета по делам СНГ, начальника управления Комитета международной информации. В 2003-2007 годах работала вторым, затем первым секретарем в Посольстве Казахстана во Франции.

С 2008 года работала в Центре внешней политики Администрации президента Республики Казахстан консультантом, заведующим сектором и до назначения послом Казахстана во Франции была заместителем заведующего Отделом внешней политики и международных связей Администрации президента РК.

Владеет французским и английским языками. Имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посланника II класса.