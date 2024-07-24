Камала Харрис выступила на первом предвыборном митинге

США, Политика
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Она обрушилась с критикой на Дональда Трампа

Фото: SCANPIX/Getty Images via AFP/BRANDON BELL

Вице-президент США Камала Харрис выступила на первом митинге в рамках своей предвыборной кампании, который прошел в городе Милуоки штата Висконсин, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на «24KZ»

Это один из ключевых штатов для президентских выборов на этапе голосования, отмечает телеканал.

Выступая перед тысячами собравшихся, Харрис, которая за считанные дни успела заручиться достаточной поддержкой в стране демократов, обрушилась с критикой на выдвиженца от партии республиканцев Дональда Трампа.

«Трамп хочет отбросить нашу страну назад», - заявила Харрис.

«Хотим ли мы жить в стране свободы, сострадания и верховенства закона или в стране хаоса, страха и ненависти?» - заключила она.

Также Харрис подробно остановилась на теме абортов, пообещав остановить экстремальные запреты Трампа.

Отметим, в мультсериале «Симпсоны» нашлось предсказание победы Харрис на выборах в США.

#США #кандидат #митинг #Камала Харрис

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