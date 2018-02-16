Гульшара Абдыкаликова встретилась с представителями казахской диаспоры в Турции

Государственный секретарь РК Гульшара Абдыкаликова в ходе рабочего визита в Турецкую Республику встретилась с представителями казахской диаспоры и казахстанского студенческого сообщества. Казахская диаспора в Турции начала формироваться с 50-х годов прошлого века. Сегодня она насчитывает порядка 10 тысяч человек, передает Kazpravda.kz
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Как сообщает пресс-служба Президента РК, встреча была посвящена обсуждению основных положений Послания Главы государства "Новые возможности развития в условиях Четвертой промышленной революции". Госсекретарь отметила, что сегодня Республика Казахстан – современное успешное государство. Это стало возможным благодаря реализации стратегического курса Нурсултана Назарбаева, направленного на всестороннее повышение благосостояния народа. По итогам 2017 года рост ВВП составил 4%, уровень инфляции – 7,1%, безработицы – 5%.
Гульшара Абдыкаликова отметила, что с прошлого года реализуется Третья модернизация страны, направленная на создание новой модели экономики, политическое реформирование и обновление общественного сознания. Сердцевиной модернизационных процессов является проект "Рухани жаңғыру".
Государственный секретарь акцентировала внимание на том, что в Послании Глава государства сделал ставку на внедрении элементов Индустрии 4.0. Поэтому первый приоритет направлен на обеспечение экономического роста на основе достижения нового технологического уклада.
В Послании особо отмечено значение человеческого капитала как основы модернизации. Поставлена задача ускоренного создания собственной системы образования, охватывающей все население. Ключевым приоритетом станет развитие способности к постоянной адаптации к изменениям и усвоению новых знаний.
Определен идеал казахстанского общества – это казахстанец, знающий свою историю, язык, культуру, при этом современный, владеющий иностранными языками, имеющий передовые и глобальные взгляды.
Госсекретарь особо подчеркнула, что в Послании поставлена главная задача: "Чтобы соответствовать новому времени, нам предстоит сплотиться в единую нацию – нацию, стоящую на пороге исторического восхождения в условиях Четвертой промышленной революции".
В завершение Гульшара Абдыкаликова призвала участников встречи продолжать усиливать связь с исторической родиной, своим эффективным трудом и хорошей учебой вносить собственный вклад в развитие Казахстана, повышение благоприятного международного имиджа страны как важного и ответственного участника глобального сообщества.