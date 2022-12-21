Гуманист и реформатор

В торжественной церемонии открытия выставки приняли участие заместитель Премьер-министра – министр туризма и культурного наследия Узбекистана Азиз Абдухакимов, министр культуры и спорта Казахстана Даурен Абаев, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Узбекистане Бейбут Атамкулов, директор музея Абая «Жидебай-Бөрілі» Турдыкул Шанбай, директор галереи изобразительного искусства Камола Акилова, а также представители СМИ и общественности.

Даурен Абаев поблагодарил узбекскую сторону за организацию выставки, отметив ее высокий уровень.

– Творчество Алишера Навои и Абая – великое наследие, олицетворяющее пример формирования не только тюркских, но и общечеловеческих ценностей. Хотя оба мыслителя жили и творили в разное время, их объединяют стремление к гуманизму и реформаторский дух в поэзии. Они являются духовными столпами двух братских народов, – подчеркнул Даурен Абаев.

Заместитель Премьер-министра – министр туризма и культурного наследия Узбекистана Азиз Абдухакимов отметил, что дружба между странами имеет многовековую историю.

– На сегодняшний день в Узбекистане проводится большая работа по сохранению и восстановлению культурного наследия всех тюркских народов. Открытие выставки, посвященной творчеству великого казахского писателя Абая, в центре столицы – яркое тому подтверждение, – сказал Азиз Абдухакимов.

На выставке представлены предметы традиционного казахского быта, декоративно-прикладного искусства, произведения живописи, графики, издания об Абае, его сочинения.

Выставка «Абай. Наследие братских народов» будет проходить в Ташкенте с 19 по 30 декабря.