От общей истории – к общему будущему

Неформальная встреча глав государств – членов Организации тюркских государств, прошедшая в Туркестане 15 мая, стала важным политическим событием, отражающим новый этап усиления тюркской интеграции.

В качестве темы саммита Казахстан как инициатор и хозяин мероприятия предложил цифровое развитие и искусственный интеллект. Впрочем, спектр обсуждае­мых вопросов оказался гораздо шире. Как отмечают эксперты, в своих выступлениях президенты Казахстана, Азербайджана, Кыргызстана, Турции и Узбекистана­ обрисовали стратегическое видение дальнейшего развития многопланового сотрудничества и взаимовыгодных связей стран тюркского мира.

Как подчеркивает директор Центра институционального анализа и реформ Казахстанского института общественного развития Риззат Тасым, мир переживает этап серьезного переконструирования экономических, политических и социально-­гуманитарных платформ. И на этом фоне Организация тюркских государств постепенно усиливает свои позиции как значимый региональный центр сотрудничества.

– Мы видим наличие политической воли как к культурной интеграции, так и к углублению экономического, политического взаимодействия. Главная задача теперь – наполнить интеграцию конкретными совместными проектами, которые будут приносить взаимную выгоду всем участникам, – отмечает экс­перт КИОР. – При этом одним из ключевых приоритетов становится цифровизация. Именно цифровые технологии способны значительно снизить существую­щие торговые, таможенные и бюрократические барьеры.

Развитие цифровых решений, считает Риззат Тасым, позволит упростить трансграничную торговлю, повысить прозрачность логистики и укрепить транспортную связанность как внутри пространства ОТГ, так и за его пределами. Для бизнеса сегодня принципиально важны безопасность и предсказуемость поставок. Предпринимателям необходимо в режиме реального времени отслеживать движение товаров, рассчитывать сроки доставки и минимизировать риски. Эти вопросы уже невозможно решать исключительно политическими инструментами – теперь критически важным становится именно уровень цифровой интеграции.

Поэтому, считает Риззат Тасым, саммит ОТГ в Туркестане имел особое значение: он сформировал основу для дальнейшего стратегического видения и выработки конкретных решений в сфере цифровизации, логистики и региональной интеграции.

Ассистент профессора, PhD КазНУ имени аль-Фараби Суйн­бай Сюндиков обращает внимание на то, что особое значение имел выбор Туркестана в качестве места проведения саммита.

– Город исторически считается духовным центром тюркского мира. Поэтому обсуждение именно здесь вопросов, касающихся искусственного интеллекта, цифровой трансформации, транспортных коридоров и технологического сотрудничества, продемонстрировало переход от опоры исключительно на общее историко-культурное наследие к формированию современного пространства практического взаи­модействия, – обращает внимание эксперт. – В последние годы сотрудничество внутри ОТГ фокусируется на реализации конкретных экономических и технологических проектов. Сегодня ключевыми направлениями становятся экономика, логистика, цифровизация и инфраструктурное взаимодействие.

Средний коридор, Транскас­пийский международный транс­портный маршрут, энергетические связи и цифровая инфраструктура начинают выступать стратегическими опорами организации. Продолжает развиваться и гуманитарное сотрудничество. При этом образовательные программы, культурное взаимодействие формируют долгосрочную основу интеграционных процессов.

В целом, как подчеркивает Суйнбай Сюндиков, прошедшее на высшем уровне мероприятие стало важным этапом в попытке объединить общее историческое и культурное наследие тюркских государств с современными геополитическими и технологическими возможностями. Встреча в Туркестане, по его словам, не только укрепила международные позиции Казахстана, но и оказала влияние на формирование будущей модели развития всего тюркского пространства.

Старший преподаватель МКТУ имени Ходжи Ахмеда Яссауи Гулсара Токкулова также акцентирует внимание на месте проведения саммита. По ее мнению, неформальная встреча лидеров стран ОТГ именно в Туркестане подчеркивает неразрывную связь прошлого, настоящего и будущего тюркского мира.

– На мой взгляд, главная идея, объединяющая сегодня тюркские государства, – это стремление к формированию общего цивилизационного будущего, – говорит эксперт. – Они все больше опираются не только на общность происхождения, но и на совпадение стратегических интересов.

Как отмечает Гулсара Токкулова, важным направлением этого процесса становится развитие тюркологии, которая сегодня выходит за рамки исключительно историко-филологической науки и тесно связана с международными отношениями, цифровой культурой, геополитикой и технологиями искусственного интеллекта.

– В ближайшие годы особую актуальность, на мой взгляд, приобретет цифровая тюркология. Речь идет о применении ИИ для распознавания древнетюркских текстов, создании общих лингвистических корпусов, развитии систем машинного перевода и использовании Big Data для изучения исторических источников. Не менее важной задачей становится формирование единого цифрового культурного пространства тюркских народов. Таким образом, тюркология будущего может стать не только наукой, изучающей прошлое, но и важным инструментом формирования новой модели тюркского мира, основанной на современных технологиях и интеллектуальном сотрудничестве, – убеждена ученый.