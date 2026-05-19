От E-Museum до «Халық әуені»

Одним из ключевых направлений развития отрасли в Год цифровизации и искусственного интеллекта стали модернизация культурной инфраструктуры и внедрение новых технологий. Сегодня в стране уже действует информационно-просветительская платформа Qazaq Culture, работающая на восьми языках и ориентированная на продвижение казахстанского культурного наследия за рубежом.

– Виртуальная сеть E-Museum объединила 286 музеев страны, в ней размещено 65 тысяч экспонатов, включая около 750 артефактов в формате 3D. Внедряются технологии искусственного интеллекта для автоматического описания, перевода и поиска экспонатов, – добавил Талап Шерхан.

Также продолжается внедрение цифровых систем учета и продажи билетов на объектах сакрального наследия. Система уже работает в мавзолеях Ходжи Ахмеда Яссауи, Арыстан-баба, Карахана, Айша-биби и на городище Отрар. По данным МКИ, после цифровизации выросли доходы объектов и количество посетителей.

Отдельное внимание уделяется развитию культурной инфраструктуры. В прошлом году в Казахстане началось строительство 61 объекта культуры, ремонт проведен на 252. В 2026-м приступили к возведению еще 64 очагов культуры.

Продолжается реконструкция Казахского национального драматического театра им. М. Ауэзова и Государственного академического русского театра для детей и юношества им. Н. Сац. В Алматы приступили к строительству общежития на 500 мест для студентов Казахской национальной академии искусств им. Т. Жургенова и Республиканского эстрадно-циркового колледжа им. Ж. Елебекова.

В преддверии Дня работников культуры и искусства сегодня в Астане начнет свою работу респуб­ликанский форум «Культура и инновации», который объединит более 600 представителей отрасли со всех регионов страны. Кроме того, по всей республике проходит акция «Ночь в музее».

Еще одним крупным проектом станет творческий караван «Халық әуені», стартующий 21 мая. Ведущие творческие коллективы отправятся с бесплатными концертами в города, районные центры и сельские населенные пункты всех регионов страны.