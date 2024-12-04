Гвардеец из Костаная стал чемпионом мира по универсальному единоборству

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Старший лейтенант Абикеев Ержан, военнослужащий воинской части 6697 Национальной гвардии МВД Республики Казахстан, завоевал золотую медаль на первенстве мира по универсальному единоборству, которое проходило с 28 ноября по 1 декабря в Саратове (Российская Федерация)

Фото: пресс-служба Национальной гвардии МВД РК

В соревнованиях, собравших более 300 спортсменов из 30 стран мира, наш соотечественник продемонстрировал высочайший уровень мастерства, одержав победу в весовой категории до 60 кг.

- Это очень специфический вид спорта. Перед поединком спортсмены должны преодолеть полосу препятствий. Для меня эти соревнования были очень успешными. Благодаря своему кропотливому труду я сегодня заслужил звание чемпиона мира. Я благодарен заместителю Министра внутренних дел – Главнокомандующему Национальной гвардией генерал-майору Ансагану Балтабекову и Главному командованию за поддержку, которая помогает двигаться вперед и достигать все новых и новых высот, - отметил старший лейтенант Абикеев Ержан.

Универсальное единоборство – это уникальный вид спорта, сочетающий в себе элементы различных боевых искусств, преодоление препятствий и рукопашный бой. Победителем становится спортсмен, продемонстрировавший наилучшие результаты во всех дисциплинах.

По окончании соревнований всем спортсменам, ставшим призерами, были вручены специальные призы, кубки и медали.

#Костанай #чемпион #Нацгвардия

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