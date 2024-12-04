Гвардеец из Костаная стал чемпионом мира по универсальному единоборству

Старший лейтенант Абикеев Ержан, военнослужащий воинской части 6697 Национальной гвардии МВД Республики Казахстан, завоевал золотую медаль на первенстве мира по универсальному единоборству, которое проходило с 28 ноября по 1 декабря в Саратове (Российская Федерация)

Фото: пресс-служба Национальной гвардии МВД РК

В соревнованиях, собравших более 300 спортсменов из 30 стран мира, наш соотечественник продемонстрировал высочайший уровень мастерства, одержав победу в весовой категории до 60 кг.

- Это очень специфический вид спорта. Перед поединком спортсмены должны преодолеть полосу препятствий. Для меня эти соревнования были очень успешными. Благодаря своему кропотливому труду я сегодня заслужил звание чемпиона мира. Я благодарен заместителю Министра внутренних дел – Главнокомандующему Национальной гвардией генерал-майору Ансагану Балтабекову и Главному командованию за поддержку, которая помогает двигаться вперед и достигать все новых и новых высот, - отметил старший лейтенант Абикеев Ержан.

Универсальное единоборство – это уникальный вид спорта, сочетающий в себе элементы различных боевых искусств, преодоление препятствий и рукопашный бой. Победителем становится спортсмен, продемонстрировавший наилучшие результаты во всех дисциплинах.

По окончании соревнований всем спортсменам, ставшим призерами, были вручены специальные призы, кубки и медали.