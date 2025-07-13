С 8 по 14 июля 2025 года в Бангкоке (Королевство Таиланд) проходит 1-й чемпионат мира Совета международного военного спорта (CISM) по муайтай среди военнослужащих, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба Национальной гвардии МВД РК

Напомним, в престижных международных соревнованиях принимают участие 84 бойца из 11 стран: Таиланда, Шри-Ланки, Саудовской Аравии, Турции, Польши, Ирана, Казахстана, Узбекистана, Пакистана, Бахрейна и Бельгии.

Одним из самых ярких участников турнира стал представитель Национальной гвардии МВД Республики Казахстан — рядовой Али Насипкалиев, специалист-контролер 2-го взвода стрелковой роты воинской части 5517, дислоцированной в городе Уральск.

Рядовой Насипкалиев выступал в весовой категории до 88 килограммов. Демонстрируя выдающуюся физическую форму, боевой дух и уверенность, он с достоинством прошёл отборочные и полуфинальные поединки, завоевав право выйти в финал соревнований.

В решающем бою казахстанский гвардеец показал высокий класс, однако уступил тайскому спортсмену, став серебряным призёром чемпионата.