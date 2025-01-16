Гвардеец из ВКО стал серебряным призером ЧМ по унифайту

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Недавно в Саратове (РФ) состоялся чемпионат мира по унифайту. В соревнованиях приняли участие более двухсот борцов, собравшихся со всего мира

Фото: пресс-служба Национальной гвардии МВД РК

Честь Казахстана защищал военнослужащий регионального командования «Шығыс» Национальной гвардии воинской части 5518 капитан Медет Саметаев.

В ходе проведенных схваток  военнослужащий одержал победу над румынским и узбекским спортсменами, но в финале уступил сопернику из России. В итоге в весовой категории 95 кг он занял второе место и стал серебряным призером на чемпионате мира.

- Так как это чемпионат мира, здесь не было слабых спортсменов. Все соперники, которые соревновались со мной, пришли в отличной физической форме. В этой связи хочу поблагодарить своего тренера - моего родного брата Айбека Саметаева, который меня подготовил и поддержал. В ближайшее время в городе Алматы пройдут соревнования по рукопашному бою среди Национальной гвардии. Поэтому я не расслабляюсь после чемпионата, а наоборот,  усиленно продолжаю готовиться к следующему соревнованию, - говорит военнослужащий воинской части 5518 капитан Медет Саметаев.

Хотелось бы отметить, что унифайт – комплексный вид спорта, включающий в себя преодоление полосы препятствий, метание ножей, стрельбу и рукопашный бой.

Как сообщили в пресс-службе регионального командования «Шығыс», Медет Саметаев  - уроженец  Аягоза, ранее он занимался боксом в стенах своей школы. Военнослужащий, вступивший в мир спорта с пятнадцати лет, ставит своей целью поднять флаг нашей страны и достойно защищать честь страны на международных аренах.

#ЧМ #Нацгвардия #унифайт

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