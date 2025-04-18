Фото: пресс-служба Национальной гвардии МВД РК

В городе Ташкент самбисты различных возрастных категорий - от кадетов до мастеров - боролись за медали престижного турнира. Во второй день соревнований казахстанские спортсмены продемонстрировали уверенную и яркую борьбу, пополнив копилку национальной сборной рядом наград. Одной из них стала серебряная медаль, которую выиграл Арман Турумбетов- военнослужащий воинской части 6655 Регионального командования «Батыс» Национальной гвардии.

В его весовой категории до 58 кг победителем стал Лутфилла Сайдаматов (Узбекистан), а третьи места разделили Юсуп Тангрыбердиев (Туркменистан) и Калис Койчуманкулов (Кыргызстан).

- Для меня это не просто медаль — это честь представлять Казахстан и Национальную гвардию на международной арене. Я благодарен Главнокомандующему Национальной гвардией генерал-майору Ансагану Балтабекову, начальнику отдела физической подготовки и спорта Главного командования полковнику Сатжану Абишеву и всем, кто поддерживал меня. Впереди ещё много работы, и я буду стремиться к золоту, - подчеркнул гвардеец.

Отметим, что военнослужащие войск правопорядка не только стоят на страже общественной безопасности, но и с честью представляют Казахстан на крупнейших международных аренах. Так, в прошлом году военнослужащий воинской части 6655 Регионального командования «Батыс» Еламан Койшибаев завоевал серебряную медаль чемпионата мира по самбо, подтвердив высокий уровень подготовки и силу духа наших защитников.