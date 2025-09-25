Гвардеец завоевал «бронзу» на Кубке мира по боевому самбо

Спорт,Служу отечеству!
88
Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

В городе Душанбе Республики Таджикистан прошёл Кубок мира по боевому самбо. В престижных международных соревнованиях принял участие и военнослужащий Национальной гвардии МВД Республики Казахстан, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба Национальной гвардии МВД РК

Специалист (сапёр) роты боевого обеспечения воинской части 6655 РгК «Батыс» рядовой Арман Турумбетов выступил в весовой категории до 58 килограммов и сумел завоевать почётное третье место.

Стоит отметить, что ранее Арман Турумбетов уже добился значительного успеха на международной арене, завоевав серебряную медаль на чемпионате Азии и Океании по боевому самбо.

#Таджикистан #Нацгвардия #Душанбе #самбо

