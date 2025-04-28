Фото: пресс-служба Национальной гвардии МВД РК

В соревнованиях среди мужчин достойно выступил солдат-стрелок батальона оперативного назначения воинской части 5571 Национальной гвардии МВД РК рядовой Әділет Ахметғали. Продемонстрировав высокий уровень подготовки, гвардеец уверенно прошёл этапы турнира и занял почётное второе место.

- Я искренне благодарен командованию части за предоставленную возможность тренироваться и участвовать в соревнованиях такого уровня. Их поддержка и доверие стали для меня большим стимулом к победе. Буду продолжать работать над собой, чтобы достойно представлять нашу часть и Национальную гвардию на будущих турнирах, - отметил рядовой Ахметғали в интервью после турнира.