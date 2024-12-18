Гвардейцам даны разъяснения по защите от киберпреступности

В воинских частях Национальной гвардии МВД РК проводятся мероприятия по предупреждению киберпреступности, а также по предотвращению мошеннических действий в военной среде

Фото: пресс-служба Национальной гвардии МВД РК

В первую неделю декабря для личного состава воинской части 6654 было проведено информирование на тему: «Что такое киберпреступность? Какие существуют способы не стать жертвой мошеннических действий?».

Специализированную групповую встречу провели старший офицер военной полиции майор Тимур Кубенов и оперуполномоченный Департамента полиции Алматинской области отдела уголовной полиции города Кунаева лейтенант полиции Бауыржан Нурбаев, а также старшина полиции Арман Русланулы. Они подробно рассказали военнослужащим о действующем законодательстве Республики Казахстан в рамках концепции кибербезопасности и ответили на возникшие вопросы личного состава воинской части.

- Мы проинформировали военнослужащих войск правопорядка о том, какие схемы используют интернет-мошенники, ведь осведомлен – значит вооружен. К сожалению, сегодня в интернете все чаще встречаются случаи мошенничества. Борьба с преступниками, сидящими по ту сторону экрана, должна начинаться прежде всего с самогочеловека. Поэтому желательно быть максимально компетентным и осторожным при совершении покупок в интернете или использовании платежных карт. Также прежде, чем переходить по неизвестным ссылкам, важно изучить, что это за ссылка и кто ее отправил, - сказал лейтенант полиции Бауыржан Нурбаев.

Стоит отметить, что в ходе встречи офицерам и военнослужащим по контракту были вручены памятки по профилактике и предупреждению мошенничества.

К слову, в рамках исполнения поручения главы государства по усилению борьбы с киберпреступностью в ноябре текущего года в Министерстве внутренних дел создан Департамент по противодействию киберпреступности. Эта инициатива направлена на защиту интересов граждан от растущих угроз в сфере противодействия киберпреступлениям. Департамент занимается выявлением и раскрытием киберпреступлений, разработкой стратегических шагов по борьбе с ними.