Гвардейцы-фехтовальщики завоевали призовые места на международном Гран-при в Колумбии

Спорт
83
Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

Казахстанский фехтовальщик, старший специалист по физической подготовке и спорту ефрейтор Руслан Курбанов, стал серебряным призёром престижного Гран-при по фехтованию на шпаге, проходившего в Боготе (Колумбия), передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба Национальной гвардии МВД РК

В полуфинальном поединке Руслан Курбанов продемонстрировал настоящий характер бойца, одолев представителя Узбекистана Вадима Анохина со счётом 15:14. В финале он встретился с японцем Акирой Коматой и уступил со счётом 10:15, заняв почётное второе место на пьедестале. Бронзовыми призёрами стали Вадим Анохин и француз Луиджи Мидельтон.

Не менее впечатляющий результат показал старший специалист по физподготовке ефрейтор Ерлік Сертай, вошедший в десятку сильнейших спортсменов Гран-при, заняв восьмое место.

#Колумбия #Нацгвардия #фехтование #Богота

Популярное

Все
С 1 июля рейсы из Алматы в Петропавловск не будут субсидироваться
Около 60 тысяч га рисовых полей Кызылординской области выравнили лазерным планировщиком
Более 2,5 млрд тенге выделили для ТЭЦ Кызылорды
Глава государства посетит Венгрию
Гвардейцы-фехтовальщики завоевали призовые места на международном Гран-при в Колумбии
Самолет совершил вынужденную посадку в степи
Лучшие производители кумыса приедут в Астану в июле
Служебные собаки Нацгвардии отличились на международной выставке
Будущее – за цифровыми активами
Семья – духовный код нации
В Казахстане резко изменится погода
Трассу Жезказган – Петропавловск начали капитально ремонтировать в СКО
Железные дороги – национальное достояние и стратегический актив страны
Жару сменят дожди в Казахстане
Блогеров арестовали в Астане за неудачную шутку в лифте
40-градусная жара придет в Казахстан
У адвоката – особый статус в системе правосудия
Реализацию крупных промышленных проектов обсудили в Правительстве РК
Более 450 рейсов задержаны в США
Автовладельцы будут проходить биометрию в спецЦОНах
В Семее открылся центр поддержки дольщиков
Петропавловский стадион «Карасай» реконструировали по стандартам УЕФА
Наследного принца Абу-Даби торжественно встретили в Акорде
Мексика подала в суд на Google из-за переименования Мексиканского залива на картах
Известному политическому деятелю, журналисту, политологу Куанышу Султанову исполнилось 80 лет
Биткоин побил новый рекорд
Бесценное богатство из отходов
В Казахстане стартовало профилактическое мероприятие «Безопасная дорога»
Начато возведение крупного металлургического завода
Почему огородик в Шымкенте стал дороже сайрамского гектара?
Полководец. Писатель. Патриот
Строительство десяти крупных заводов по производству хлопка начали в Туркестанской области
Прокуроры на фронте и в тылу – на страже закона и порядка
Костанайская область – лидер РК по производству и экспорту продуктов питания
Мажилис принял новый Налоговый кодекс
Нацгвардия МВД РК отметила 80-летие Победы масштабной патриотической акцией
Три перекрестка временно закроют на ремонт в Астане
Дорога Атырау-Астрахань: завершающий этап
Грамот на 450 миллионов тенге хотел закупить отдел образования в Талдыкоргане
Гвардеец мечтает озвучить Парад в Астане
Удивительная судьба Масима Якубова
Автоледи, не пропустившая машину скорой помощи в Алматы, наказана
Токаев освободил от должности посла в Монголии
Президент назначил новых послов в Монголии, Дании и Шри-Ланке
Цифровизация учета газа в Шымкенте: объявлены первые результаты
Как обезопасить себя от сексуальных домогательств на рабочем месте
Трижды обманувший смерть

Читайте также

Празднуют победу шабандозы Астаны
Кто сыграет в полуфиналах Кубка Казахстана?
Сборная Нацгвардии МВД РК завоевала серебро на Международно…
Состоялся III юношеский турнир памяти Султанбека Кобландина

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]