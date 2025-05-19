Казахстанский фехтовальщик, старший специалист по физической подготовке и спорту ефрейтор Руслан Курбанов, стал серебряным призёром престижного Гран-при по фехтованию на шпаге, проходившего в Боготе (Колумбия), передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба Национальной гвардии МВД РК

В полуфинальном поединке Руслан Курбанов продемонстрировал настоящий характер бойца, одолев представителя Узбекистана Вадима Анохина со счётом 15:14. В финале он встретился с японцем Акирой Коматой и уступил со счётом 10:15, заняв почётное второе место на пьедестале. Бронзовыми призёрами стали Вадим Анохин и француз Луиджи Мидельтон.

Не менее впечатляющий результат показал старший специалист по физподготовке ефрейтор Ерлік Сертай, вошедший в десятку сильнейших спортсменов Гран-при, заняв восьмое место.