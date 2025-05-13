В Кызылордt военнослужащие воинской части 5547 Национальной гвардии МВД РК пришли на помощь жителям, оказавшимся в зоне риска из-за пожара, передает корреспондент Kazpravda.kz

Иллюстративное фото: kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Во время патрулирования, войсковой наряд заметил густой черный дым, исходящий из окон одного из многоквартирных домов на улице Абулхаир хана. Под руководством лейтенанта Жасурбека Абдуллаева военнослужащие присоединились к пожарным и сотрудникам скорой помощи, начав эвакуацию жителей.

В общей сложности было эвакуировано 10 человек, среди которых был 1 ребенок. По инициативе сержанта Малика Колганата и рядового Абдыбека Самата, гвардейцы помогали выводить людей в безопасное место. Для оцепления на место возгорания прибыли соседние войсковые наряды, которые обеспечили безопасность и ограничили доступ людей и транспорта к месту происшествия.

- Густой дым полностью заполнил здание, делая невозможным проникновение внутрь без специального оборудования. Сотрудники службы по чрезвычайным ситуациям выводили жильцов из дома и передавали их нам. Мы сопроводили людей в безопасное место к медицинским работникам, - рассказал заместитель командира роты Жасурбек Абдуллаев.

Военнослужащие оставались на месте до полной ликвидации пожара и устранения угрозы для жизни и здоровья людей.

Благодаря слаженным и оперативным действиям пожарных, военнослужащих Национальной гвардии МВД РК и медицинских работников удалось предотвратить угрозу для жизни и здоровья местных жителей.