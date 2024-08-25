Гвардейцы Петропавловска провели акцию «Дорога в школу»

Статьи
84

В Академии Национальной гвардии Республики Казахстан, дислоцированной в Северном Казахстане, стало доброй ежегодной традицией принимать участие в республиканской акции «Дорога в школу»

Фото: пресс-служба Академии Национальной гвардии МВД РК

Текущий год не стал исключением. От лица Женсовета Академии проводилась работа по оказанию помощи 33 детям военнослужащих, которые в этом году пойдут в первый класс.

Начальник Академии полковник Артур Токушев вручил родителям будущих первоклашек канцелярские принадлежности.

– Целью Акции является оказание помощи детям военнослужащих, которые пойдут в первый класс в новом учебному году. Всем школьникам должны быть созданы условия для полноценного обучения и получения знаний, - отметил Артур Калиакпарович.

В конце мероприятия военнослужащие поздравили детей с приближающимся Днем знаний, пожелали им хороших отметок!

#дети #школа #Нацгвардия

Популярное

Все
Бибисара Асаубаева стала второй на Гран-при ФИДЕ в Тбилиси
Основатель Telegram Павел Дуров задержан во Франции
В Экибастузе до сих пор не могут побороть гнус
Участок улицы Сыганак в столице частично перекрыт
Новое общественное пространство открыли в Астане
Гвардейцы Петропавловска провели акцию «Дорога в школу»
Гвардейцы вернули ребенка родителям в Астане
Казахстанский воин-десантник стал чемпионом мира по гиревому спорту
Шахматный турнир Senat Open: определились 25 финалистов региона «Восток»
Умер Ален Делон - звезда мирового кино
Аида Балаева поделилась итогами рабочей поездки в Туркестанскую область
«Таза Қазақстан»: в Астане прошла очередная масштабная экоакция
Глава Минобороны посетил завод по выпуску бронетехники «Kazakhstan Paramount Еngineering»
Казахстан принял меры для предотвращения завоза оспы обезьян
Около 10 тыс. школьников Целиноградского района будут учиться в комфортных школах
ЕНТ в августе: почти половина поступающих не набрала пороговый балл
Глава Минтранспорта проверил реализацию планов развития морских портов Мангистауской области
Баян Алагузова объявила о рождении четвертой дочери
В Венесуэле прошли массовые митинги против Николаса Мадуро
ОРВИ и COVID-19: При каких условиях школьников отправят на онлайн обучение
Иностранец с аппаратурой для помощи мошенникам задержан в Алматы
Бектенов проверил работу перевалочных терминалов и таможенного поста на границе с КНР
7-летнего мальчика изнасиловали в области Жетісу
Округ один, а оплата – разная
Премьер-министр посетил завод по производству автомобильных аккумуляторов
Софья Самоделкина побывала на свадьбе российских фигуристов
Нелегально ввезенные телефоны могут заблокировать в Казахстане
Премьер: Еще 30 населенных пунктов планируют подключить к газоснабжению в области Жетісу
Ренессанс Центральной Азии: На пути к устойчивому развитию и процветанию
В Таразе открылся филиал российского университета
Токаев произвел назначения в своей администрации
Генеральная прокуратура подвела итоги работы за первое полугодие 2024 года
Какие тайны знал Рашид ад-дин?
Стали известны имена обладателей грантов на 2024-2025 учебный год
Гражданин США Мелвин Граф отправился в Северный Казахстан, чтобы восстановить историю жизни своего отца
Непростая жизнь одной песни. «Қарағым-ай» стала учебным пособием для многих вокалистов
Всемирные игры кочевников: какие состязания пройдут во Дворце единоборств им. Ж. Ушкемпирова в Астане
Несколько участков дорог перекроют в Астане
Казахстанский тренер принес две медали для Туниса на Олимпиаде
Страны Центральной Азии укрепляют позиции на мировой арене
Пострадавшие от паводка в ЗКО получили жилье
Важно постоянно находить новые точки соприкосновения
Консультативные встречи показывают высокую эффективность
Интеграция отвечает общим целям
В Костанае прошел региональный «Форум сельских женщин Казахстана»
Землетрясение в 6,8 баллов произошло у берегов Филиппин
Появится парк на «Колесных рядах»
Кайрату Сатыбалды смягчили приговор

Читайте также

Гвардейцы вернули ребенка родителям в Астане
Казахстанский воин-десантник стал чемпионом мира по гиревом…
Пять спорткомплексов достраивают в селах области Жетысу
Экономика Улытау находится в плюсе

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]