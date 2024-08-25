Гвардейцы Петропавловска провели акцию «Дорога в школу»

В Академии Национальной гвардии Республики Казахстан, дислоцированной в Северном Казахстане, стало доброй ежегодной традицией принимать участие в республиканской акции «Дорога в школу»
Текущий год не стал исключением. От лица Женсовета Академии проводилась работа по оказанию помощи 33 детям военнослужащих, которые в этом году пойдут в первый класс.
Начальник Академии полковник Артур Токушев вручил родителям будущих первоклашек канцелярские принадлежности.
– Целью Акции является оказание помощи детям военнослужащих, которые пойдут в первый класс в новом учебному году. Всем школьникам должны быть созданы условия для полноценного обучения и получения знаний, - отметил Артур Калиакпарович.
В конце мероприятия военнослужащие поздравили детей с приближающимся Днем знаний, пожелали им хороших отметок!