Фото: пресс-служба Национальной гвардии МВД РК

В настоящее время в Северо-Казахстанской области наблюдаются резкие погодные изменения, усилился порывистый ветер. Для усиления возведенных дамб в селе Тепличное Кызылжарского района к ликвидации последствий паводка привлечены курсанты Академии Национальной гвардии.

– Совместно с Департаментом по чрезвычайным ситуациям, полицией и представителями местных исполнительных органов на сегодняшний день подготовлено более 250 тысяч мешков с песком. 800 курсантов трудятся в четыре смены. Военнослужащим организовано регулярное питание и время для отдыха, – сообщил официальный представитель Национальной гвардии Алибек Абдилов.

К работе гвардейцев не остались равнодушными и граждане — они оказывают посильную помощь. В частности, комитет Республиканского общественного объединения «Сердца матерей» следит за состоянием бойцов и оказывает разностороннюю поддержку.

– Это наша общая обязанность. По возможности привозим горячую пищу, интересуемся их самочувствием. К делу подключились и местные жители, – рассказала член комитета «Сердца матерей» Фарида Баубекова.

Отметим, что курсанты и военнослужащие Национальной гвардии МВД РК, а также волонтёры продолжают борьбу с паводком, укрепляя дамбы с помощью мешков с инертными материалами.