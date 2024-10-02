Гвардейцы поздравили пожилых людей с праздником

Фото: пресс-служба РгК “Орталық” НГ МВД РК

Гвардейцы посетили дома ветеранов, поздравили с праздником и вручили ценные подарки.

- Мы очень ценим наших ветеранов. Они передают свой драгоценный опыт подрастающему поколению. В рамках такого знаменательного праздника мы вручили специальные подарки и поздравили наших ветеранов с праздником, - сказал начальник управления воспитательной и социально-правовой работы воинской части 6505 майор Александр Бондаренко.

Стоит отметить, что гвардейцы навестили ветеранов, чтобы выразить им уважение и благодарность. Они передали подарки и тепло пообщались, проявив заботу и внимание к старшему поколению.