Гвардейцы поздравили пожилых людей с праздником

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Вчера военнослужащие воинской части 6505 регионального командования “Орталық” Национальной гвардии МВД Республики Казахстан поздравили ветеранов воинской части в преддверии Дня пожилого человека

Фото: пресс-служба РгК “Орталық” НГ МВД РК

Гвардейцы  посетили дома ветеранов, поздравили с праздником и вручили ценные подарки.

- Мы очень ценим наших ветеранов. Они передают свой драгоценный опыт подрастающему поколению. В рамках такого знаменательного праздника мы вручили специальные подарки и поздравили наших ветеранов с праздником, - сказал начальник управления воспитательной и социально-правовой работы воинской части 6505 майор Александр Бондаренко.

Стоит отметить, что гвардейцы навестили ветеранов, чтобы выразить им уважение и благодарность. Они передали подарки и тепло пообщались, проявив заботу и внимание к старшему поколению.

 

#поздравление #Нацгвардия #пожилые

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