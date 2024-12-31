Гвардейцы поздравили ветерана ВОВ с Новым годом

Фото: пресс-служба Национальной гвардии МВД РК

Во время встречи военнослужащие выразили глубокую благодарность за его вклад в Победу и мирное будущее. Ветеран поделился воспоминаниями о годах войны и подчеркнул важность сохранения памяти о подвиге народа через воспитание молодёжи. В ответ военнослужащие заверили, что всегда будут чтить героическое прошлое и защищать мирную жизнь.

– Каждый день был настоящим испытанием, но нас объединяла одна цель – защитить родину. Сейчас я рад видеть, что молодое поколение помнит о нашем подвиге. Это даёт мне надежду, что память о войне не угаснет. Очень важно, чтобы вы, молодёжь, понимали, какой ценой досталась Победа, и передавали это знание следующим поколениям. Без памяти о прошлом нет будущего, – отметил Вениамин Пантелеевич.

Подобные визиты помогают молодому поколению осознать значимость исторических событий, понять, какой ценой была завоёвана Победа, и укрепляют чувство гордости за свою страну и её героическое прошлое.

В завершение встречи ветерану вручили новогодний подарок и благодарственное письмо от имени командующего региональным командованием «Батыс» Национальной гвардии РК генерал-майора Бекайдара Казкеева, что стало символом тепла и заботы.