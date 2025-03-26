Гвардейцы предотвратили распространение пожара в Астане
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Военнослужащие воинской части 5573 Национальной гвардии МВД РК, находясь на службе по охране общественного порядка, в праздничные дни оперативно отреагировали на пожар, возникший на строящемся объекте по улице Орынбор
Начальник войскового наряда Ерасыл Тулеген и патрульные Бекзат Мерлатов, Диас Амангельды первыми заметили возгорание.
Они доложили дежурному по войсковым нарядам и предприняли меры по локализации огня, а также произвели оцепление территории, чтобы предотвратить возможные жертвы и пострадавших.
Военнослужащие вызвали пожарных.
Напомним, что в праздничные дни военнослужащие войск правопорядка несут службу в усиленном режиме, обеспечивая безопасность граждан.