Гвардейцы предотвратили распространение пожара в Астане

Военнослужащие воинской части 5573 Национальной гвардии МВД РК, находясь на службе по охране общественного порядка, в праздничные дни оперативно отреагировали на пожар, возникший на строящемся объекте по улице Орынбор

Фото: пресс-служба Национальной гвардии МВД РК

Начальник войскового наряда Ерасыл Тулеген и патрульные Бекзат Мерлатов, Диас Амангельды первыми заметили возгорание.

Они доложили дежурному по войсковым нарядам и предприняли меры по локализации огня, а также произвели оцепление территории, чтобы предотвратить возможные жертвы и пострадавших.

Военнослужащие вызвали пожарных.

Напомним, что в праздничные дни военнослужащие войск правопорядка несут службу в усиленном режиме, обеспечивая безопасность граждан.