Гвардейцы провели круглый стол с представителями Комитета солдатских матерей

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17 ноября в Главном командовании Национальной гвардии был организован круглый стол с представителями Республиканского общественного объединения «Комитет солдатских матерей «Аналар жүрегі»»

Фото: пресс-служба Национальной гвардии РК

В нем приняли участие заместитель Главнокомандующего Национальной гвардией по тылу генерал-майор Жандос Омаркулов, заместитель Главнокомандующего Национальной гвардией по воспитательной и социально-правовой работе генерал-майор Кайрат Умбетов и руководители Главных управлений.

Также к мероприятию в онлайн-формате присоединились офицеры региональных командований Национальной гвардии и воинских частей непосредственного подчинения.

В ходе мероприятия Жандос Кастельбекович поблагодарил гостей за проделанную работу.

- Ваши мнения и взгляды всегда важны для нас. Обращая внимание на морально-психологическое состояние молодежи, находящейся в армии, и их родителей, вы также вносите свой неоценимый вклад в создание условий для благополучной службы солдат, - отметил генерал-майор Жандос Омаркулов.

Также заместители командиров воинских частей Национальной гвардии доложили присутствующим о состоянии дел с военнослужащими по призыву, выполняющими свой долг перед Родиной.

Начальник управления тыла Главного командования Национальной гвардии полковник Самат Аргимбаев призвал родителей не беспокоиться о питании солдат. Так как в течение 6 месяцев на постоянной основе проводятся заседания с участием командования воинских частей и поставщиками питания.

Руководитель Комитета солдатских матерей «Аналар жүрегі» Лилия Хайруллина выразила желание, чтобы в воинских частях чаще организовывали праздничные столы, что будет способствовать пребыванию солдат в приподнятом настроении. А еще член объединения Айнур Татерова попросила представителей Главного управления воспитательной и социально-правовой работы Национальной гвардии рассмотреть возможные способы постоянного общения родителей с детьми.  

В ходе совещания Лилия Хайруллина от имени объединения выразила благодарность Главному командованию Национальной гвардии.

- Мы очень благодарны руководителям воинских частей, которые постоянно ведут активную работу. Мы рады, что вы прислушались к нашим обращениям и отвечаете на вопросы, волнующие родителей. Нам еще предстоит проделать колоссальную совместную работу, - сказала руководитель РОО «Комитета солдатских матерей «Аналар жүрегі»».

#казахстан #мать #родители #обучение #Нацгвардия #военные

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