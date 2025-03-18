Гвардейцы проводят противопаводковые мероприятия

Военнослужащие Национальной гвардии МВД РК продолжают масштабную работу по предотвращению паводков в регионах с высоким риском подтоплений

Фото: пресс-служба Национальной гвардии МВД РК

15 марта 2025 года из воинской части 6697 (г. Костанай) войск правопорядка в город Аркалык было направлено 100 военнослужащих и 9 единиц техники для проведения противопаводковых мероприятий.

В микрорайонах Акбидай и Новое силами гвардейцев были расчищены от снега свыше 40 частных домов. Также использовалась спецтехника.

Кроме того, 30 военнослужащих воинской части 6636 Национальной гвардии провели аналогичные мероприятия в селе Коянды близ Астаны. Они чистили арыки и готовили мешкотару для предотвращения подтоплений.

Национальная гвардия продолжает профилактические мероприятия, обеспечивая безопасность и поддержку населения в сложившихся условиях.