В рамках республиканской экологической акции «Таза Қазақстан», инициированной Президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым, военнослужащие воинской части 6506 Национальной гвардии МВД РК в Шымкенте провели масштабный субботник, передает корреспондент Kazpravda.kz
Это мероприятие стало частью общенационального движения, направленного на улучшение экологической ситуации в стране и формирования экологической ответственности среди населения.
Военнослужащие привели в порядок территорию части и прилегающей территории, покрасили бордюры, очистили зеленые зоны от мусора, а также высадили цветы.
Цель субботника заключалась не только в улучшении санитарного состояния территорий, но и в формировании у военнослужащих экологической культуры, ответственности за окружающую среду и бережного отношения к природе.
«Мы, как защитники Родины, понимаем важность сохранения природы для будущих поколений. Участие в таких мероприятиях — это не только наш долг, но и возможность показать пример другим», — отметил командир воинской части 6506 полковник Марат Рахпанов.