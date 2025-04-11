Гвардейцы Шымкента поддержали экоакцию «Таза Қазақстан»

Военное дело,Таза Казахстан
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Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

В рамках республиканской экологической акции «Таза Қазақстан», инициированной Президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым, военнослужащие воинской части 6506 Национальной гвардии МВД РК в Шымкенте провели масштабный субботник, передает корреспондент Kazpravda.kz 

Фото: пресс-служба РгК «Оңтүстік» Нацгвардии МВД РК

Это мероприятие стало частью общенационального движения, направленного на улучшение экологической ситуации в стране и формирования экологической ответственности среди населения.

Военнослужащие привели в порядок территорию части и прилегающей территории, покрасили бордюры, очистили зеленые зоны от мусора, а также высадили цветы.

Цель субботника заключалась не только в улучшении санитарного состояния территорий, но и в формировании у военнослужащих экологической культуры, ответственности за окружающую среду и бережного отношения к природе.

«Мы, как защитники Родины, понимаем важность сохранения природы для будущих поколений. Участие в таких мероприятиях — это не только наш долг, но и возможность показать пример другим», — отметил командир воинской части 6506 полковник Марат Рахпанов.

 

#Шымкент #субботник #Нацгвардия

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