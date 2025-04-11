Фото: пресс-служба РгК «Оңтүстік» Нацгвардии МВД РК

Это мероприятие стало частью общенационального движения, направленного на улучшение экологической ситуации в стране и формирования экологической ответственности среди населения.

Военнослужащие привели в порядок территорию части и прилегающей территории, покрасили бордюры, очистили зеленые зоны от мусора, а также высадили цветы.

Цель субботника заключалась не только в улучшении санитарного состояния территорий, но и в формировании у военнослужащих экологической культуры, ответственности за окружающую среду и бережного отношения к природе.